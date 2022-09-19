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Бесплатный проезд по платным дорогам для электрокаров могут ввести в 2023 году
Новости

Дмитрий Елизаров

Право бесплатного проезда по платным магистралям может появиться у российских владельцев электрокаров в 2023 году. Как пишут «Известия», правительство уже дало поручение соответствующим ведомствам подготовить предложения. Предполагается, что такая мера послужит росту популярности батарейного транспорта в России, но опрошенные изданием эксперты назвали самой действенной мерой государственные субсидии на покупку электрокаров.

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  • Разработкой правового обоснования для появления льготы займутся Минэкономразвития, Минэнерго и Минтранс. В Минэкономразвития изданию заявили, что право бесплатного проезда для электрокаров планируют ввести как временную меру — сроком на три года. Будут ли включены в список «льготников» помимо легковых электрокаров ещё и коммерческие модели на батарейках, пока не уточняется.
  • Представители «Группы ГАЗ» заявили изданию, что считают самой действенной мерой субсидии от государства на покупку электромобилей, покрывающие разницу между ними и автомобилями с ДВС. Кроме того, отмечается необходимость развития инфраструктуры — в частности, расширение сети зарядных станций.
  • Впервые о подобной стимулирующей мере российские власти заговорили летом прошлого года: льгота включена в концепцию развития электротранспорта, принятую в августе 2021-го. Тогда сообщалось, что как экспериментальную меру право бесплатного проезда для электромобилей по платным трассам начнут вводить в 2022 году.

Уже в нынешнем году в России могут появиться два национальных производителя электромобилей — Evolute (локализованные модели марки Dongfeng) и EVM (лёгкое грузовое шасси на базе УАЗ Профи). На их приобретение будет распространяться программа льготного кредитования, в рамках которой скидка может достигать 925 000 рублей. Кроме того, электрокар намеревается запустить и АвтоВАЗ: в следующем году может стартовать сборка Lada e-Largus.

Как считаете, такую меру действительно можно считать стимулирующей?

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