Бесплатный проезд по платным дорогам для электрокаров могут ввести в 2023 году

Представители «Группы ГАЗ» заявили изданию, что считают самой действенной мерой субсидии от государства на покупку электромобилей, покрывающие разницу между ними и автомобилями с ДВС. Кроме того, отмечается необходимость развития инфраструктуры — в частности, расширение сети зарядных станций.

Впервые о подобной стимулирующей мере российские власти заговорили летом прошлого года: льгота включена в концепцию развития электротранспорта, принятую в августе 2021-го. Тогда сообщалось, что как экспериментальную меру право бесплатного проезда для электромобилей по платным трассам начнут вводить в 2022 году.

Уже в нынешнем году в России могут появиться два национальных производителя электромобилей — Evolute (локализованные модели марки Dongfeng) и EVM (лёгкое грузовое шасси на базе УАЗ Профи). На их приобретение будет распространяться программа льготного кредитования, в рамках которой скидка может достигать 925 000 рублей. Кроме того, электрокар намеревается запустить и АвтоВАЗ: в следующем году может стартовать сборка Lada e-Largus.