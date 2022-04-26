В Британии впервые начались испытания полноразмерного беспилотного автобуса

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Дмитрий Елизаров
В Великобритании впервые начались испытания полноразмерного автобуса с полностью автономной системой управления. Об этом сообщает компания-разработчик беспилотных систем Fusion Processing, участник проекта CAVForth — в его рамках запущены тесты. Пять больших беспилотников 4 уровня автономности будут тестировать на маршруте, по которому они позже повезут пассажиров.
В январе тестовые заезды беспилотного автобуса состоялись и в российской столице. Четырёхместный шаттл, разработанный в Московском политехе, в перспективе сможет перевозить людей по парковым зонам.