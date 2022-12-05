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Беспилотный грузовик испытали на умение справляться со взрывом колеса
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Дмитрий Елизаров

Разработчик беспилотных технологий компания Kodiak Robotics опубликовала видеоотчёт об испытаниях оснащённого такой системой магистрального тягача на способность справиться с внезапной неполадкой: на полигоне беспилотному грузовику подстроили взрыв одного из управляемых колёс.

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  • Во время испытаний в кабине грузовика находились два оператора, однако они не притрагивались к органам управления — лишь регистрировали происходящее. Кроме того, у них была возможность вмешаться при непредвиденном развитии событий. Тягач двигался со скоростью 35 миль в час (56 км/ч).
  • Алгоритм, по которому действовала управляющая электроника, по оценке Kodiak Robotics состоит из четырёх этапов: фиксация неисправности, инициация процедуры руления и торможения, активация аварийной сигнализации и полная остановка. Во время испытаний на полигоне автопилоту поставили задачу затормозить грузовик с минимальным отклонением от центра полосы движения. Однако в реальной жизни тягач под управлением электроники съехал бы на обочину.
  • Компания заявила, что электроника справилась с экстренной ситуацией лучше, чем сделали бы большинство людей-водителей в аналогичном положении.

Весной нынешнего года видео, демонстрирующее работу систем автономного управления, опубликовала Nissan. Оно также показывало умение электроники справляться с возникающими на дороге нештатными ситуациями.

Сталкивались с подобной ситуацией в реальной жизни?

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