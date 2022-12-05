Беспилотный грузовик испытали на умение справляться со взрывом колеса

Во время испытаний в кабине грузовика находились два оператора, однако они не притрагивались к органам управления — лишь регистрировали происходящее. Кроме того, у них была возможность вмешаться при непредвиденном развитии событий. Тягач двигался со скоростью 35 миль в час (56 км/ч).