Беспилотный грузовик испытали на умение справляться со взрывом колеса

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Подразделение Geely показало грузовик без кабины и LCV с модульной конструкцией
Renault и Nissan не смогли договориться о реструктуризации альянса
Дмитрий Елизаров
Разработчик беспилотных технологий компания Kodiak Robotics опубликовала видеоотчёт об испытаниях оснащённого такой системой магистрального тягача на способность справиться с внезапной неполадкой: на полигоне беспилотному грузовику подстроили взрыв одного из управляемых колёс.
Весной нынешнего года видео, демонстрирующее работу систем автономного управления, опубликовала Nissan. Оно также показывало умение электроники справляться с возникающими на дороге нештатными ситуациями.