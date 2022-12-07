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Беспилотное такси Chevrolet Bolt «зависло» на перекрёстке и попало на видео
Новости

Дмитрий Елизаров

Пользователь kelly p. опубликовал в Twitter видеоролик, демонстрирующий странную ситуацию, в которую попало роботакси на базе Chevrolet Bolt. Как пишет Carscoops, беспилотник «завис» перед перекрёстком и не реагировал на сигналы светофора. Соседи по потоку вынуждены были объезжать застрявший хэтч.

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  • Автор видео утверждает, что наблюдал за беспилотником не менее 10 минут. Chevrolet Bolt стоял перед перекрёстком, не реагируя на внешние раздражители, но предупредил водителей о неполадке включением аварийных огней.
  • Через какое-то время за Chevrolet Bolt остановился ещё один беспилотник — робокар сервиса Waymo на базе Jaguar I-Pace. Однако, судя по всему, в салоне электромобиля находился оператор, который взял на себя управление и объехал застрявшее роботакси.
  • Спас Chevrolet Bolt прибывший на место технический сотрудник. Как утверждает автор, сначала он пытался разобраться в проблеме при помощи ноутбука, но позже вынужден был сесть за руль, чтобы убрать Bolt с перекрёстка.

Летом нынешнего года в Сан-Франциско произошло похожее, но более массовое происшествие. На одном месте «зависли» сразу несколько Chevrolet Bolt, которые практически заблокировали проезд для другого транспорта.

Что бы вы сделали, окажись пассажиром такого роботакси?

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