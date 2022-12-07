Беспилотное такси Chevrolet Bolt «зависло» на перекрёстке и попало на видео

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Беспилотники Waymo массово приезжают в один тупик в Сан-Франциско. Причину никто не знает
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Дмитрий Елизаров
Пользователь kelly p. опубликовал в Twitter видеоролик, демонстрирующий странную ситуацию, в которую попало роботакси на базе Chevrolet Bolt. Как пишет Carscoops, беспилотник «завис» перед перекрёстком и не реагировал на сигналы светофора. Соседи по потоку вынуждены были объезжать застрявший хэтч.
Летом нынешнего года в Сан-Франциско произошло похожее, но более массовое происшествие. На одном месте «зависли» сразу несколько Chevrolet Bolt, которые практически заблокировали проезд для другого транспорта.