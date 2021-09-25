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Беспилотные курьеры начали службу в ВВС Великобритании
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Дмитрий Елизаров

На одной из авиабаз Королевских ВВС Велико­британии неподалёку от Оксфорда началась опытная эксплуатация беспилотных роботов-доставщиков. Они разработаны британской Академией робото­техники и призваны сделать работу авиабазы более безопасной и удобной. В будущем планируется научить роботов не только развозить посылки, но и, например, чистить взлётно-посадочные полосы и заправлять самолёты.

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  • Академия робототехники заявила, что это первый случай развёрты­вания сети автономного транспорта на британской авиабазе. Роботы Kar-go Delivery будут развозить по аэродрому инструменты, оборудование и расходные материалы в полностью автономном режиме.
  • Контролировать работу сети доставщиков придётся мобильному центру управления, который был специально разработан для этого проекта — в частности, центр пришлось снабдить защитой от возможных посторонних вмешательств в его деятель­ность. Кроме того, инженеры были вынуждены отказаться от традици­онных моделей обучения роботов, которые преду­сматривают скани­рование территории их использо­вания и сбор геоданных. Наконец, разработчикам роботи­зированной сети пришлось решать некоторые уникальные задачи, связанные со спецификой езды по аэродромам.
  • Инициаторы проекта отмечают, что по соображениям безопасности перемещаться по военному аэродрому может только квалифи­цированный обученный персонал. Однако если заменить людей роботами, у специалистов появится дополни­тельное время для выполнения более важных задач.
  • Командир эскадрильи авиабазы Тони Сестон заявил, что военные лётчики приветствовали бы появление в будущем роботов с дополнительным функционалом — скажем, уборкой территории или заправкой самолётов. На обучение сотрудников авиабазы тратится очень много времени, и интеграция автономной техники в повседневную рутину даст возможность максимально эффективно это обучение использовать.

Опытная эксплуатация беспилотных такси без водителей должна в ближайшее время стартовать в Москве. При этом российские власти уже выступили с инициативой закрыть некоторые районы столицы для доступа автономного транспорта, а в ПДД может появиться новый запрещающий знак специально для беспилотников.

Завели бы себе робота, чтобы посылать его за покупками?

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