Беспилотные курьеры начали службу в ВВС Великобритании

На одной из авиабаз Королевских ВВС Велико­британии неподалёку от Оксфорда началась опытная эксплуатация беспилотных роботов-доставщиков. Они разработаны британской Академией робото­техники и призваны сделать работу авиабазы более безопасной и удобной. В будущем планируется научить роботов не только развозить посылки, но и, например, чистить взлётно-посадочные полосы и заправлять самолёты.