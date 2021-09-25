Беспилотные курьеры начали службу в ВВС Великобритании

Дмитрий Елизаров
На одной из авиабаз Королевских ВВС Великобритании неподалёку от Оксфорда началась опытная эксплуатация беспилотных роботов-доставщиков. Они разработаны британской Академией робототехники и призваны сделать работу авиабазы более безопасной и удобной. В будущем планируется научить роботов не только развозить посылки, но и, например, чистить взлётно-посадочные полосы и заправлять самолёты.
- Академия робототехники заявила, что это первый случай развёртывания сети автономного транспорта на британской авиабазе. Роботы Kar-go Delivery будут развозить по аэродрому инструменты, оборудование и расходные материалы в полностью автономном режиме.
- Контролировать работу сети доставщиков придётся мобильному центру управления, который был специально разработан для этого проекта — в частности, центр пришлось снабдить защитой от возможных посторонних вмешательств в его деятельность. Кроме того, инженеры были вынуждены отказаться от традиционных моделей обучения роботов, которые предусматривают сканирование территории их использования и сбор геоданных. Наконец, разработчикам роботизированной сети пришлось решать некоторые уникальные задачи, связанные со спецификой езды по аэродромам.
- Инициаторы проекта отмечают, что по соображениям безопасности перемещаться по военному аэродрому может только квалифицированный обученный персонал. Однако если заменить людей роботами, у специалистов появится дополнительное время для выполнения более важных задач.
- Командир эскадрильи авиабазы Тони Сестон заявил, что военные лётчики приветствовали бы появление в будущем роботов с дополнительным функционалом — скажем, уборкой территории или заправкой самолётов. На обучение сотрудников авиабазы тратится очень много времени, и интеграция автономной техники в повседневную рутину даст возможность максимально эффективно это обучение использовать.
Опытная эксплуатация беспилотных такси без водителей должна в ближайшее время стартовать в Москве. При этом российские власти уже выступили с инициативой закрыть некоторые районы столицы для доступа автономного транспорта, а в ПДД может появиться новый запрещающий знак специально для беспилотников.