Беспилотные грузовики начнут ходить между Москвой и Петербургом этим летом

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В конце июня нынешнего года между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 «Нева» начнут ходить беспилотные грузовики. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса Виталий Савельев, пишет «РИА Новости».
Эксперимент с беспилотными перевозками грузов между Москвой и Санкт-Петербургом ранее анонсировал президент Путин. С 2024 года они должны стать штатными. В начале прошлого года сообщалось, что инфраструктура, которой снабдят этот транспортный коридор, сможет поддерживать контакт с моделями любого производителя.
Фото на обложке: КамАЗ