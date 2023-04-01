Беспилотные грузовики начнут ходить между Москвой и Петербургом этим летом

Также, по словам чиновника, на июнь запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11, за исключением обхода города Твери. Савельев отметил, что грузоперевозки на транспорте с автономным управлением будут проводиться в рамках экспериментального правового режима, вступившего в действие в конце прошлого года. Основной целью этого эксперимента является анализ опыта таких перевозок для принятия закона о беспилотниках. В перспективе подобная практика будет масштабирована, в первую очередь — на дорогу М-12.

По словам заместителя гендиректора КамАЗа Михаила Матасова, в феврале для этого проекта было готово два беспилотных грузовика из запланированных пяти. Они имеют предпоследний, четвёртый уровень автономности, при этом при эксплуатации в кабине всё же будет находиться водитель. Машины станут перевозить коммерческие грузы.

Эксперимент с беспилотными перевозками грузов между Москвой и Санкт-Петербургом ранее анонсировал президент Путин. С 2024 года они должны стать штатными. В начале прошлого года сообщалось, что инфраструктура, которой снабдят этот транспортный коридор, сможет поддерживать контакт с моделями любого производителя.