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Беспилотные грузовики начнут ходить между Москвой и Петербургом этим летом

Новости

Александр Орехов

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В конце июня нынешнего года между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 «Нева» начнут ходить беспилотные грузовики. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса Виталий Савельев, пишет «РИА Новости».

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  • Также, по словам чиновника, на июнь запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11, за исключением обхода города Твери. Савельев отметил, что грузоперевозки на транспорте с автономным управлением будут проводиться в рамках экспериментального правового режима, вступившего в действие в конце прошлого года. Основной целью этого эксперимента является анализ опыта таких перевозок для принятия закона о беспилотниках. В перспективе подобная практика будет масштабирована, в первую очередь — на дорогу М-12.
  • По словам заместителя гендиректора КамАЗа Михаила Матасова, в феврале для этого проекта было готово два беспилотных грузовика из запланированных пяти. Они имеют предпоследний, четвёртый уровень автономности, при этом при эксплуатации в кабине всё же будет находиться водитель. Машины станут перевозить коммерческие грузы.

Эксперимент с беспилотными перевозками грузов между Москвой и Санкт-Петербургом ранее анонсировал президент Путин. С 2024 года они должны стать штатными. В начале прошлого года сообщалось, что инфраструктура, которой снабдят этот транспортный коридор, сможет поддерживать контакт с моделями любого производителя.

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Фото на обложке: КамАЗ

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