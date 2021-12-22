Беспилотные грузовики КамАЗа окажутся вдвое дороже обычных

Магистральный тягач КамАЗ с полуприцепом, который будет использоваться на первой стадии эксперимента по организации беспилотного транспортного коридора между Москвой и Петербургом, обойдётся в 14,5 миллиона рублей. По данным «Ведомостей», это примерно вдвое дороже стандартного аналога, при этом полной автономности такой грузовик всё же не обеспечит.
- Системой электронных помощников на базе адаптивного круиз-контроля планируется оснастить модель КамАЗ-54901 последнего поколения K5. Однако она обеспечит лишь 3‑й уровень автономности: при движении такого грузовика по трассе водителю придётся сидеть за рулём и контролировать происходящее, при этом убирать руки с руля, по информации издания, водителю запретят.
- Первые четыре таких грузовика должны выйти на трассу в следующем году. В период до 2024 года завод рассчитывает поставить ещё до 30 аналогичных тягачей, а с середины десятилетия планирует начать собирать усовершенствованную версию. КамАЗ-54907 получит систему автономного управления 4‑го уровня, которая будет требовать присутствия человека в кабине, но руль уже можно будет не держать. Такой грузовик предварительно оценили минимум в 19 миллионов рублей.
О планах по организации беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно летом нынешнего года. За счёт отказа от человеческого фактора предполагается снизить издержки и увеличить грузопоток, так как беспилотники могут передвигаться и по ночам. К 2030 году транспортный коридор намереваются продлить до границы с Казахстаном.