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Стало известно, когда ОСАГО может подорожать в полтора раза

Беспилотные грузовики КамАЗа окажутся вдвое дороже обычных

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Дмитрий Елизаров

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Магистральный тягач КамАЗ с полуприцепом, который будет использо­ваться на первой стадии эксперимента по организации беспилотного транс­портного коридора между Москвой и Петербургом, обойдётся в 14,5 миллиона рублей. По данным «Ведомостей», это примерно вдвое дороже стандартного аналога, при этом полной авто­номности такой грузовик всё же не обеспечит.

  • Системой электронных помощников на базе адаптивного круиз-контроля планируется оснастить модель КамАЗ-54901 последнего поколения K5. Однако она обеспечит лишь 3‑й уровень автоном­ности: при движении такого грузовика по трассе водителю придётся сидеть за рулём и контроли­ровать происходящее, при этом убирать руки с руля, по информации издания, водителю запретят.
  • Первые четыре таких грузовика должны выйти на трассу в следующем году. В период до 2024 года завод рассчитывает поставить ещё до 30 аналогичных тягачей, а с середины десятилетия планирует начать собирать усовершен­ствованную версию. КамАЗ-54907 получит систему автономного управления 4‑го уровня, которая будет требовать присут­ствия человека в кабине, но руль уже можно будет не держать. Такой грузовик предварительно оценили минимум в 19 миллионов рублей.

О планах по организации беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно летом нынешнего года. За счёт отказа от человеческого фактора предполагается снизить издержки и увеличить грузопоток, так как беспилотники могут пере­двигаться и по ночам. К 2030 году транспортный коридор намереваются продлить до границы с Казахстаном.

Как считаете, стоят беспилотные КамАЗы таких вложений?

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