Беспилотные такси Яндекса появятся в Москве и Сочи

Сервис беспилотных такси в России может заработать ещё до конца 2021 года — это предусмотрено в разработанной Минэкономразвития совместно с Яндексом программе запуска коммерческих сервисов автономного транспорта. Как уточняют «Ведомости», новый сервис сначала заработает в Татарстане, затем автономные такси без водителей-операторов появятся в Москве и Сочи, но доступны они будут не на всей территории этих городов.
- Стратегия реализации программы тестирования на первом этапе предусматривает запуск ограниченного количества беспилотных такси, парк которых со временем может увеличиться. На территории Иннополиса планируется запустить 8 машин, причём ещё до конца нынешнего года. В 2021 и 2022 годах беспилотники будут возить пользователей по территории инновационного центра «Сколково» в Москве — начать собираются с 10 машин. Позже автономные такси появятся в наукограде «Сириус», расположенном рядом с Сочи. Всего программой запланировано до тысячи беспилотных машин.
- Участие в коммерческих тестах пока примут только беспилотники Яндекса, а курировать программу будет дочерняя компания «Яндекс.Испытания». Потом к испытаниям могут присоединиться и другие разработчики беспилотников. Одно из условий участия в программе — опыт испытаний на дорогах общего пользования не менее года.
- Предполагается, что такси будут двигаться по маршрутам без водителей-контролёров в салонах. Следить за беспилотниками станут удалённо: на первом этапе планируется совмещать визуальное наблюдение представителями разработчика и оператором центра мониторинга, но со временем один оператор сможет контролировать сразу несколько автомобилей.
- ДТП с участием беспилотных машин предполагается оформлять согласно обычным ПДД. Ответственность за маршрут возложат на оператора, а за техническое состояние беспилотника — на разработчика. Каждое такси застрахуют на 10 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц.
- Вызвать беспилотник можно будет при помощи приложения Яндекс.Go — такие машины получат отличительный знак в виде белого равностороннего треугольника с литерой А — «Автономное управление».
- Пока разработанный Минэкономразвития документ отправлен на согласование в Минтранс и МВД. Вступить в силу он сможет только после соответствующего постановления правительства.
Яндекс уже давно тестирует собственные автономные машины как на территории России, так и в других странах — например, в США. Дистанцию в 10 миллионов тестовых километров беспилотники компании проехали ещё в марте нынешнего года.