Беспилотные такси Яндекса появятся в Москве и Сочи

Сервис беспилотных такси в России может заработать ещё до конца 2021 года — это предусмотрено в разработанной Минэконом­развития совместно с Яндексом программе запуска коммер­ческих сервисов автономного транспорта. Как уточняют «Ведомости», новый сервис сначала заработает в Татар­стане, затем автономные такси без водителей-операторов появятся в Москве и Сочи, но доступны они будут не на всей территории этих городов.

Стратегия реализации программы тестирования на первом этапе преду­сматривает запуск ограни­ченного количества беспилотных такси, парк которых со временем может увели­читься. На территории Иннополиса планируется запустить 8 машин, причём ещё до конца нынешнего года. В 2021 и 2022 годах беспилот­ники будут возить пользователей по территории инноваци­онного центра «Сколково» в Москве — начать собираются с 10 машин. Позже автономные такси появятся в наукограде «Сириус», распо­ложенном рядом с Сочи. Всего программой заплани­ровано до тысячи беспилотных машин.

Участие в коммерческих тестах пока примут только беспилотники Яндекса, а курировать программу будет дочерняя компания «Яндекс.Испытания». Потом к испыта­ниям могут присоединиться и другие разработ­чики беспилотников. Одно из условий участия в программе — опыт испытаний на дорогах общего пользования не менее года.

Предполагается, что такси будут двигаться по маршрутам без водителей-контролёров в салонах. Следить за беспилот­никами станут удалённо: на первом этапе планируется совмещать визуаль­ное наблюдение представи­телями разработ­чика и оператором центра мониторинга, но со временем один оператор сможет контроли­ровать сразу несколько автомобилей.

ДТП с участием беспилотных машин предполагается оформлять согласно обычным ПДД. Ответственность за маршрут возложат на оператора, а за техническое состояние беспилотника — на разработчика. Каждое такси застрахуют на 10 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц.

Вызвать беспилотник можно будет при помощи приложения Яндекс.Go — такие машины получат отличительный знак в виде белого равностороннего треугольника с литерой А — «Автономное управление».

Пока разработанный Минэкономразвития документ отправлен на согласование в Минтранс и МВД. Вступить в силу он сможет только после соответствующего постановления правительства.

Яндекс уже давно тестирует собственные автономные машины как на территории России, так и в других странах — например, в США. Дистанцию в 10 миллионов тестовых километров беспилотники компании проехали ещё в марте нынешнего года.