Morgan возродит трёхколёсник, но лишит его главной особенности

Беспилотные такси Яндекса появятся в Москве и Сочи
Новости

Дмитрий Елизаров

Сервис беспилотных такси в России может заработать ещё до конца 2021 года — это предусмотрено в разработанной Минэконом­развития совместно с Яндексом программе запуска коммер­ческих сервисов автономного транспорта. Как уточняют «Ведомости», новый сервис сначала заработает в Татар­стане, затем автономные такси без водителей-операторов появятся в Москве и Сочи, но доступны они будут не на всей территории этих городов.

  • Стратегия реализации программы тестирования на первом этапе преду­сматривает запуск ограни­ченного количества беспилотных такси, парк которых со временем может увели­читься. На территории Иннополиса планируется запустить 8 машин, причём ещё до конца нынешнего года. В 2021 и 2022 годах беспилот­ники будут возить пользователей по территории инноваци­онного центра «Сколково» в Москве — начать собираются с 10 машин. Позже автономные такси появятся в наукограде «Сириус», распо­ложенном рядом с Сочи. Всего программой заплани­ровано до тысячи беспилотных машин.
  • Участие в коммерческих тестах пока примут только беспилотники Яндекса, а курировать программу будет дочерняя компания «Яндекс.Испытания». Потом к испыта­ниям могут присоединиться и другие разработ­чики беспилотников. Одно из условий участия в программе — опыт испытаний на дорогах общего пользования не менее года.
  • Предполагается, что такси будут двигаться по маршрутам без водителей-контролёров в салонах. Следить за беспилот­никами станут удалённо: на первом этапе планируется совмещать визуаль­ное наблюдение представи­телями разработ­чика и оператором центра мониторинга, но со временем один оператор сможет контроли­ровать сразу несколько автомобилей.
  • ДТП с участием беспилотных машин предполагается оформлять согласно обычным ПДД. Ответственность за маршрут возложат на оператора, а за техническое состояние беспилотника — на разработчика. Каждое такси застрахуют на 10 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц.
  • Вызвать беспилотник можно будет при помощи приложения Яндекс.Go — такие машины получат отличительный знак в виде белого равностороннего треугольника с литерой А — «Автономное управление».
  • Пока разработанный Минэкономразвития документ отправлен на согласование в Минтранс и МВД. Вступить в силу он сможет только после соответствующего постановления правительства.

Яндекс уже давно тестирует собственные автономные машины как на территории России, так и в других странах — например, в США. Дистанцию в 10 миллионов тестовых километров беспилотники компании проехали ещё в марте нынешнего года.

Хотели бы поездить на беспилотном такси без водителя?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании