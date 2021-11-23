Беспилотники Яндекса полностью перешли на лидары собственной разработки

В ноябре Яндекс сообщил о переводе своих беспилотников на лидары собственной разработки. Они позволяют беспилотникам не только лучше «видеть» в разных дорожных условиях, но и получать доступ к «сырым данным», которые в случае с лидарами сторонних производителей остаются скрытыми.