Беспилотники Яндекса полностью перешли на лидары собственной разработки

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Беспилотники Яндекса появятся в московском такси осенью
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В ноябре Яндекс сообщил о переводе своих беспилотников на лидары собственной разработки. Они позволяют беспилотникам не только лучше «видеть» в разных дорожных условиях, но и получать доступ к «сырым данным», которые в случае с лидарами сторонних производителей остаются скрытыми.
Беспилотники Яндекса испытываются не только в России, но и за рубежом. В ноябре сообщалось, что роботов-досавщики компании начали работать в кампусе Аризонского университета.