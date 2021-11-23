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Беспилотники Яндекса полностью перешли на лидары собственной разработки

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Алексей Олефиренко

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В ноябре Яндекс сообщил о переводе своих беспилотников на лидары собственной разработки. Они позволяют беспилотникам не только лучше «видеть» в разных дорожных условиях, но и получать доступ к «сырым данным», которые в случае с лидарами сторонних производителей остаются скрытыми.

  • В основе лидара Яндекса лежит адаптивный полутвёрдотельный блок, который показал себя надёжнее аналога с вращающимся сенсором: в полутвёрдотельном варианте меньше подвижных элементов, он легче переносит тряску и перепады температур. Актуальное устройство хорошо показало себя в температурном диапазоне от минус 30 до поюс 30 градусов.
  • Важной особенностью лидара Яндекс является адаптивность его разрешения: так, на малых скоростях и в ограниченном пространстве он концентрируется на близких расстояниях, отмечая небольшие детали, вроде столбиков и конусов, а с ростом скорости и расширением дороги переводит «взгляд» вдаль, чтобы вовремя заметить изменения дорожной обстановки, аварии или дорожные работы. Переход из одного режима в другой может осуществляться как автоматически, так и вручную.
  • Помимо изменяемых в реальном времени параметров, лидар позволяет получить доступ к «сырым данным» (что невозможно в случае с устройствами сторонних производителей, которые самостоятельно предобрабатывают данные), а также оптимизировать затраты на производство и внедрение.
  • Основная причина перехода на лидары собственной разработки кроется в универсальности устройств сторонних производителей — это значит, что они не всегда полностью отвечают разработчикам софта. Таким образом, теперь Яндекс является одним из четырёх производителей лидаров для машин с автопилотом — наравне с Waymo, Aurora и Argo AI.
  • Нынешние системы автономного управления от Яндекс являются автопилотами четвёртого уровня. Большая часть сенсоров, обеспечивающий работоспособность системы, скрывается в надстройке, закреплённой на крыше автомобиля. В ближайшее время компания намерена начать испытания боковых лидаров, которые должны улучшить ориентирование машины в пространстве.

Беспилотники Яндекса испытываются не только в России, но и за рубежом. В ноябре сообщалось, что роботов-досавщики компании начали работать в кампусе Аризонского университета.

Испытывали когда-нибудь машины с автоматическим управлением?

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