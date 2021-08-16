ГИБДД запустила беспилотники в 17 регионах: где они летают и за что штрафуют

Госавтоинспекция начала использовать для выявления нарушений ПДД беспилотные летатель­ные аппараты, как пишет ТАСС, они уже применяются в 17 регионах России. С помощью дронов фиксируются главным образом нарушения, связанные с разметкой, — например, выезды на встречную полосу.

В МВД агентству заявили, что беспилотники используются в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, в Забайкаль­ском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве. С помощью летатель­ных аппаратов контролируют участки дорог, на которых нет камер, но имеется опасность аварий.

В случае, если дрон зафиксировал нарушение, информацию передают ближайшему к этому участку дороги наряду ДПС, который в свою очередь и принимает меры для привлечения нарушителя к ответ­ственности. Кроме того, как заметили в МВД, при помощи беспилотников можно контролировать дорожную ситуацию, а также принимать «превентивные меры воздействия на участников дорожного движения в целях психо­логиче­ского побуждения к соблюдению правил дорожного движения».

Эксперимент по использованию дронов для фиксации нарушений уже проводился в Краснодарском крае. В 2020 году здесь над рядом аварийно опасных участков дорог летали беспилотники, а на самих дорогах появились преду­преждающие щиты. Как отмечают в МВД, за год на этих дорогах не произошло ни одного ДТП, связанного с выездом на встречку.

В октябре прошлого года сообщалось, что при помощи беспилотных летательных аппаратов госкомпания «Автодор» начала контролировать ситуацию на участке трассы М‑4 «Дон». Здесь дроны применялись для оперативного выявления нештатных ситуаций.