Полиция Сан-Франциско начнёт использовать камеры, установленные в беспилотных машинах

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Кирилл Малышев
Полиция Сан-Франциско разработала для патрульных документ, в котором прописаны правила взаимодействия с беспилотниками. Среди них есть пункт, вызвавший опасения общественности, пишет портал Motherboard.
Остальные пункты документа касаются взаимодействия патрульных экипажей с беспилотниками. Сейчас некоторые из них ездят без человека в салоне, поэтому выписать штраф, при необходимости, попросту некому. В прошлом месяце в том же Сан-Франциско был комичный случай, когда полицейские остановили тестовый прототип, но не знали, что с ним делать потом.