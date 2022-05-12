Дорожных камер стало меньше, что в российских машинах российского и BMW, которую пытаются выдать за «капсулу времени». Главное за день

Полиция Сан-Франциско начнёт использовать камеры, установленные в беспилотных машинах

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Кирилл Малышев

Полиция Сан-Франциско разработала для патрульных документ, в котором прописаны правила взаимодействия с беспилотниками. Среди них есть пункт, вызвавший опасения общественности, пишет портал Motherboard.

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  • Правоохранители собираются использовать камеры, установленные на автономных транспортных средствах, для поиска преступников. Такие камеры ведут запись в постоянном режиме и имеют обзор на полные 360 градусов. Объективы беспилотников могут заметить многое, что было бы интересно полиции.
  • Общественность уже выразила своё недовольство. Некоторые считают это вмешательством в частную жизнь. А с учётом того, что с каждым месяцем на дорогах общего пользования беспилотников становится всё больше, укрыться от их взора скоро будет практически невозможно.
  • Полиция заверила, что намеревается использовать камеры автопилота не для «шпионства», а только при расследовании реальных преступлений. В качестве примера в ведомстве рассказали, что уже использовали записи для своих нужд. Правда, это были не уголовные преступления, а расследования ДТП.

Остальные пункты документа касаются взаимодействия патрульных экипажей с беспилотниками. Сейчас некоторые из них ездят без человека в салоне, поэтому выписать штраф, при необходимости, попросту некому. В прошлом месяце в том же Сан-Франциско был комичный случай, когда полицейские остановили тестовый прототип, но не знали, что с ним делать потом.

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