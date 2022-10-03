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Беспилотники от КамАЗа могут появиться на дорогах уже через месяц
Новости

Дмитрий Елизаров

КамАЗ и SberAutoTech подали в министерство транспорта заявки на тестирование беспилотников на дорогах общего пользования. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, заявки пока не одобрили, но как минимум SberAutoTech ожидает получения разрешения уже через месяц. Утверждается, что обе компании уже готовы приступить к испытаниям.

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  • Заявки двух компаний подразумевают создание экспериментальных правовых режимов: они вводятся для тестирования транспортных средств, ранее не предусмотренных законодательством.
  • В качестве причины отсутствия одобрения называют масштабность проекта: к примеру, для тестирования предполагается использовать более 40 регионов России с возможностью смены территории эксплуатации беспилотных машин. Регулирующим ведомствам необходимо время, чтобы проанализировать все факторы.
  • Концепция использования беспилотного транспорта в России предполагает создание грузового коридора для тяжёлых машин на трассе М-11 «Нева». Уже на первом этапе испытаний КамАЗ планировал вывести на дороги пять беспилотных грузовиков, но сейчас источники сообщают только об одном.

О беспилотниках SberAutoTech на улицах Москвы сообщалось ещё в апреле нынешнего года. Подразделение «Сбера» испытывает свои разработки в режиме такси, но пользоваться ими могут только сотрудники проекта. В будущем компания планирует открыть к ним доступ и сторонним пользователям.

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