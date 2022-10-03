Беспилотники от КамАЗа могут появиться на дорогах уже через месяц

Материал по теме
5 главных мифов о трудностях беспилотников в России
На Авто.ру продают 24-летнюю «Волгу» с мизерным пробегом
Дмитрий Елизаров
КамАЗ и SberAutoTech подали в министерство транспорта заявки на тестирование беспилотников на дорогах общего пользования. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, заявки пока не одобрили, но как минимум SberAutoTech ожидает получения разрешения уже через месяц. Утверждается, что обе компании уже готовы приступить к испытаниям.
О беспилотниках SberAutoTech на улицах Москвы сообщалось ещё в апреле нынешнего года. Подразделение «Сбера» испытывает свои разработки в режиме такси, но пользоваться ими могут только сотрудники проекта. В будущем компания планирует открыть к ним доступ и сторонним пользователям.