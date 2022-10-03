Беспилотники от КамАЗа могут появиться на дорогах уже через месяц

КамАЗ и SberAutoTech подали в министерство транспорта заявки на тестирование беспилотников на дорогах общего пользования. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, заявки пока не одобрили, но как минимум SberAutoTech ожидает получения разрешения уже через месяц. Утверждается, что обе компании уже готовы приступить к испытаниям.