Cruise запустил коммерческие перевозки на беспилотниках в Сан-Франциско

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Кирилл Малышев
Разработчик беспилотных автомобилей Cruise, работающий при поддержке корпорации General Motors, начал взимать с пассажиров плату за поездки на роботакси. Первым городом, где запустили коммерческие перевозки беспилотниками, стал Сан-Франциско, пишет The Verge.
Тесты Cruise в режиме такси на дорогах Сан-Франциско начались осенью 2021 года. Тогда пользователями выступали исключительно сотрудники компании, на месте водителя сидел страхующий оператор, а ездить можно было только по ночам. Теперь электроника достаточно продвинулась, чтобы ответственно и безопасно перевозить сторонних пассажиров.