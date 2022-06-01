Беспилотники без операторов в салоне появились на дорогах Майами и Остина

Беспилотники работают как такси и доставщики продуктов. Утверждается, что пользователями их услуг являются около 2 миллионов человек. Цель Argo AI увеличить это количество до 15 миллионов. Поэтому (а ещё в силу интенсивного движения) для тестов были выбраны указанные выше города.