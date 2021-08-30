Беспилотник Toyota столкнулся с участником Паралимпийских игр. Но им управлял человек

Дмитрий Елизаров
Микроавтобус Toyota e-Palette, оборудованный беспилотными функциями, который используется для обслуживания Паралимпийских игр в Токио, столкнулся на территории Олимпийской деревни со слабовидящим спортсменом. В момент происшествия машиной управлял оператор. Участник Игр не пострадал, однако, как пишет Reuters, компания остановила эксплуатацию всех машин и запустила внутреннее расследование инцидента.
- Столкновение произошло на Т-образном перекрёстке: микроавтобус поворачивал, а скорость его движения составляла примерно 1–2 км/ч. Почему оператор, управлявший в этот момент машиной, не заметил пешехода — неизвестно.
- Президент компании Акио Тойода принёс свои извинения. Он заявил, что Toyota не только сотрудничает с местной полицией, но и проведёт собственное расследование. На данный момент эксплуатация всего парка e‑Palette прекращена — по всей видимости, до завершения изучения ситуации.
Шаттл, представленный в 2019 году, был специально разработан для перевозки людей с ограниченными возможностями. Он лишён дверей, но оснащён откидными сиденьями и выдвижными пандусами. Таким образом, e‑Palette могут воспользоваться пассажиры, передвигающиеся на инвалидных колясках. Беспилотник приводится в движение электромотором и может набирать скорость не выше 20 км/ч. Для перевозки участников Паралимпийских игр компания предоставила 20 экземпляров e‑Palette.