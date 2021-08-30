Столкновение произошло на Т-образном перекрёстке: микро­автобус поворачи­вал, а скорость его движения составляла примерно 1–2 км﻿/﻿ч. Почему оператор, управлявший в этот момент машиной, не заметил пешехода — неизвестно.

Президент компании Акио Тойода принёс свои извинения. Он заявил, что Toyota не только сотрудничает с местной полицией, но и проведёт собственное расследо­вание. На данный момент эксплуатация всего парка e‑Palette прекращена — по всей видимости, до завер­шения изучения ситуации.

Шаттл, представленный в 2019 году, был специально разработан для перевозки людей с ограни­ченными возможно­стями. Он лишён дверей, но оснащён откидными сиденьями и выдвижными пандусами. Таким образом, e‑Palette могут воспользо­ваться пассажиры, пере­двигающи­еся на инвалидных колясках. Беспилотник приводится в движение электро­мотором и может набирать скорость не выше 20 км﻿/﻿ч. Для перевозки участников Паралимпийских игр компания предоставила 20 экзем­пляров e‑Palette.