Самый доступный кроссовер Hyundai может оказаться электрическим

Беспилотник Toyota столкнулся с участником Паралимпийских игр. Но им управлял человек
Новости

Дмитрий Елизаров

Микроавтобус Toyota e-Palette, оборудованный беспилотными функциями, который используется для обслужи­вания Паралим­пийских игр в Токио, столкнулся на территории Олимпийской деревни со слабовидящим спортсменом. В момент происше­ствия машиной управлял оператор. Участник Игр не пострадал, однако, как пишет Reuters, компания остановила эксплуатацию всех машин и запустила внутреннее расследо­вание инцидента.

  • Столкновение произошло на Т-образном перекрёстке: микро­автобус поворачи­вал, а скорость его движения составляла примерно 1–2 км﻿/﻿ч. Почему оператор, управлявший в этот момент машиной, не заметил пешехода — неизвестно.
  • Президент компании Акио Тойода принёс свои извинения. Он заявил, что Toyota не только сотрудничает с местной полицией, но и проведёт собственное расследо­вание. На данный момент эксплуатация всего парка e‑Palette прекращена — по всей видимости, до завер­шения изучения ситуации. 

Шаттл, представленный в 2019 году, был специально разработан для перевозки людей с ограни­ченными возможно­стями. Он лишён дверей, но оснащён откидными сиденьями и выдвижными пандусами. Таким образом, e‑Palette могут воспользо­ваться пассажиры, пере­двигающи­еся на инвалидных колясках. Беспилотник приводится в движение электро­мотором и может набирать скорость не выше 20 км﻿/﻿ч. Для перевозки участников Паралимпийских игр компания предоставила 20 экзем­пляров e‑Palette.

Следите за Паралимпийскими играми?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение