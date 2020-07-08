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Посмотрите, как автопилот Tesla помог водителю уйти от столкновения с колесом

Новости

Артем Шахнович

Когда вы едете по шоссе и к вам быстро и неумолимо прибли­жается колесо, отлетев­шее от грузовика, главное — не паниковать и поста­раться избежать столкно­вения. Именно так и поступил водитель электро­кара Tesla Model 3, в которого со встречной полосы с прицельной точностью летела покрышка. Он среаги­ровал мгновенно и увернулся от внезапного препят­ствия. Посмотрите, как это было.

  • Водитель уверяет, что стабилизи­ровать автомобиль после манёвра на высокой скорости ему помогла система беспи­лотного управ­ления. Однако, скорее, основная заслуга принад­лежит системе стабили­зации, которая не допустила заноса автомобиля.

  • Самый продвинутый модуль беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) компания Tesla пред­ставила весной 2019 года. Этот комплекс позволяет водителю полностью отстра­ниться от процесса управ­ления. Электрокар сам совер­шает такие манёвры, как опере­жение и пере­строение, сам останав­ливается на светофорах и способен увернуться от препят­ствия на дороге. Правда, в ситуации, запечат­лённой в ролике, манёвр выполнил сам водитель.

Приходилось ли вам уворачиваться от отлетевших предметов на дороге?

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