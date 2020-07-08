Посмотрите, как автопилот Tesla помог водителю уйти от столкновения с колесом
Артем Шахнович
Когда вы едете по шоссе и к вам быстро и неумолимо приближается колесо, отлетевшее от грузовика, главное — не паниковать и постараться избежать столкновения. Именно так и поступил водитель электрокара Tesla Model 3, в которого со встречной полосы с прицельной точностью летела покрышка. Он среагировал мгновенно и увернулся от внезапного препятствия. Посмотрите, как это было.
Водитель уверяет, что стабилизировать автомобиль после манёвра на высокой скорости ему помогла система беспилотного управления. Однако, скорее, основная заслуга принадлежит системе стабилизации, которая не допустила заноса автомобиля.
Самый продвинутый модуль беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) компания Tesla представила весной 2019 года. Этот комплекс позволяет водителю полностью отстраниться от процесса управления. Электрокар сам совершает такие манёвры, как опережение и перестроение, сам останавливается на светофорах и способен увернуться от препятствия на дороге. Правда, в ситуации, запечатлённой в ролике, манёвр выполнил сам водитель.