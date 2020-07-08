Посмотрите, как автопилот Tesla помог водителю уйти от столкновения с колесом

Когда вы едете по шоссе и к вам быстро и неумолимо прибли­жается колесо, отлетев­шее от грузовика, главное — не паниковать и поста­раться избежать столкно­вения. Именно так и поступил водитель электро­кара Tesla Model 3, в которого со встречной полосы с прицельной точностью летела покрышка. Он среаги­ровал мгновенно и увернулся от внезапного препят­ствия. Посмотрите, как это было.