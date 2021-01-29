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Наследие ателье Bertone выставят на продажу: среди лотов ни одного автомобиля

Новости

Дмитрий Елизаров

Итальянские власти объявили аукцион по продаже архива известного кузовного ателье Bertone, которое ныне является банкротом. Комплекс документов и артефактов, в который не входит ни одного полно­размерного автомобиля, оценён в базовые 20 тысяч евро без учёта налогов (24 тысячи долларов или 1,8 миллиона рублей).

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  • Согласно описанию лота, в архивный комплекс включены фото­графии и слайды, дизайнер­ские скетчи и брошюры, а также чертежи и инструкции по техниче­скому обслужи­ванию авто­мобилей. Недокументи­рованную часть архива пред­ставляют образцы материалов отделки, макеты и масштабные модели машин.

  • Власти Италии (в частности, местный Минкульт и архивное управ­ление Ломбардии) уже объявили выстав­ленный на продажу пакет культурной ценностью. Это означает автомати­ческий запрет на вывоз архива за пределы страны, а также налагаемую на покупателя обязан­ность по приведению архива в порядок — в первую очередь, его каталогизацию.

  • Архив продаётся единым неделимым лотом. На данный момент, судя по сайту аукциона, сделана только одна ставка, повышающая базовую цену до 20 200 евро, хотя до завершения торгов осталось около 7 часов.

  • В ноябре прошлого года ушли с молотка три концепт-кара ателье Bertone, созданные в сотрудни­честве с Alfa Romeo в середине 50-х годов прошлого века. Ожидалось, что за прототипы удастся выручить до 20 миллионов долларов, однако общая сумма сделки составила лишь 14 840 000 долларов.

Обменяли бы новую Toyota Camry на коробку исторических документов?

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