Наследие ателье Bertone выставят на продажу: среди лотов ни одного автомобиля
Дмитрий Елизаров
Итальянские власти объявили аукцион по продаже архива известного кузовного ателье Bertone, которое ныне является банкротом. Комплекс документов и артефактов, в который не входит ни одного полноразмерного автомобиля, оценён в базовые 20 тысяч евро без учёта налогов (24 тысячи долларов или 1,8 миллиона рублей).
Согласно описанию лота, в архивный комплекс включены фотографии и слайды, дизайнерские скетчи и брошюры, а также чертежи и инструкции по техническому обслуживанию автомобилей. Недокументированную часть архива представляют образцы материалов отделки, макеты и масштабные модели машин.
Власти Италии (в частности, местный Минкульт и архивное управление Ломбардии) уже объявили выставленный на продажу пакет культурной ценностью. Это означает автоматический запрет на вывоз архива за пределы страны, а также налагаемую на покупателя обязанность по приведению архива в порядок — в первую очередь, его каталогизацию.
Архив продаётся единым неделимым лотом. На данный момент, судя по сайту аукциона, сделана только одна ставка, повышающая базовую цену до 20 200 евро, хотя до завершения торгов осталось около 7 часов.
В ноябре прошлого года ушли с молотка три концепт-кара ателье Bertone, созданные в сотрудничестве с Alfa Romeo в середине
50-хгодов прошлого века. Ожидалось, что за прототипы удастся выручить до 20 миллионов долларов, однако общая сумма сделки составила лишь 14 840 000долларов.