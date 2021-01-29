Наследие ателье Bertone выставят на продажу: среди лотов ни одного автомобиля

Согласно описанию лота, в архивный комплекс включены фото­графии и слайды, дизайнер­ские скетчи и брошюры, а также чертежи и инструкции по техниче­скому обслужи­ванию авто­мобилей. Недокументи­рованную часть архива пред­ставляют образцы материалов отделки, макеты и масштабные модели машин.

Власти Италии (в частности, местный Минкульт и архивное управ­ление Ломбардии) уже объявили выстав­ленный на продажу пакет культурной ценностью. Это означает автомати­ческий запрет на вывоз архива за пределы страны, а также налагаемую на покупателя обязан­ность по приведению архива в порядок — в первую очередь, его каталогизацию.

Архив продаётся единым неделимым лотом. На данный момент, судя по сайту аукциона, сделана только одна ставка, повышающая базовую цену до 20 200 евро, хотя до завершения торгов осталось около 7 часов.