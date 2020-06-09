Итальянский бренд одежды выпустил автомобиль
Николай Андреев
Европейский модный дом Berluti, занимающийся мужской обувью, одеждой и аксессуарами, представил свой первый автомобиль. Им оказался роскошный пляжный багги, построенный на базе классического Volkswagen Beetle.
Кузов Berluti Buggy выполнен из полиэстера, спереди установлен латунный логотип с отделкой из палладия, а дуга не только защищает при опрокидывании, но и является багажником, на котором можно закрепить доску для сёрфа. Орнамент на тканевой крыше повторяет рисунок сумок и чемоданов бренда.
Весь салон отделан дорогой кожей с патиной. От «Жука» взято и шасси, и 1,6-литровый карбюраторный оппозитник мощностью 90 л.с. с воздушным охлаждением. Масса багги составляет всего 500 килограммов.
Модный дом Berluti не собирается ограничивать тираж своей первой машины. Каждый багги будут собирать вручную по индивидуальным заказам. При этом представители компании не раскрыли даже базовую стоимость модели.