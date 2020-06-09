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Итальянский бренд одежды выпустил автомобиль

Новости

Николай Андреев

Европейский модный дом Berluti, занимающийся мужской обувью, одеждой и аксес­суарами, представил свой первый авто­мобиль. Им оказался роскошный пляжный багги, построенный на базе класси­ческого Volkswagen Beetle.

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  • Кузов Berluti Buggy выполнен из полиэстера, спереди установ­лен латунный логотип с отделкой из палладия, а дуга не только защищает при опро­киды­вании, но и является багажником, на котором можно закрепить доску для сёрфа. Орнамент на тканевой крыше повторяет рисунок сумок и чемоданов бренда.

  • Весь салон отделан дорогой кожей с патиной. От «Жука» взято и шасси, и 1,6-литровый карбюра­торный оппозитник мощностью 90 л.с. с воздушным охлаж­дением. Масса багги составляет всего 500 килограммов.

  • Модный дом Berluti не собирается ограничи­вать тираж своей первой машины. Каждый багги будут собирать вручную по индивиду­альным заказам. При этом предста­вители компании не раскрыли даже базовую стоимость модели.

Berluti стоит развивать автомобильную тему?

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