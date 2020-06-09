Итальянский бренд одежды выпустил автомобиль

Кузов Berluti Buggy выполнен из полиэстера, спереди установ­лен латунный логотип с отделкой из палладия, а дуга не только защищает при опро­киды­вании, но и является багажником, на котором можно закрепить доску для сёрфа. Орнамент на тканевой крыше повторяет рисунок сумок и чемоданов бренда.

Весь салон отделан дорогой кожей с патиной. От «Жука» взято и шасси, и 1,6-литровый карбюра­торный оппозитник мощностью 90 л.с. с воздушным охлаж­дением. Масса багги составляет всего 500 килограммов.