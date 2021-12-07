Бери выше! Первый тест Exeed VX

Но если судить только по ценам, то VX пере­секается, скорее, с Santa Fe и Sorento, хотя по габаритам (почти пять метров!) китайский кросс действи­тельно ближе к технике покрупнее. При этом ценник самого дорогого Exeed уже заканчи­вается там, где прайс на Palisade только начинается. А разрыв с Mohave, который в базовой версии перешагнул за четыре миллиона, и вовсе составляет четыреста с лишним тысяч. Логика китайцев здесь понятна: вот вам примерно то же самое, но с лучшим оснащением и за меньшие деньги.

И «то же» — это, в первую очередь, про размер. Машина получилась крупная, но не грузная. Поначалу кажется, что колёса можно было поставить и посолиднее — но, присмотрев­шись, понимаешь, что на VX и так стоят 20-дюймовые диски. Куда уж больше!

Да и в целом кроссовер выглядит неплохо, уж точно не хуже пресловутого Палисада. А в тёмное время суток он ещё эффектнее: и спереди, и сзади оптика соединена светящи­мися полосками. Все световые приборы свето­диодные, а противо­туманки умеют загораться в поворотах, подсвечивая обочины. Ближний свет у VX очень мощный, а вот дальний не понравился: пучок сильно заужен, да и бьёт не так далеко, как хотелось бы. Зато есть автоматиче­ское пере­ключение, и работает оно корректно.