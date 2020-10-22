Президент Туркменистана показал, как надо дрифтовать на BMW

Спецификации спорткара, на котором дрифтовал президент Туркмени­стана, не сообщаются. Судя по видео­записи, это одна из трековых моди­фикаций BMW M4 предыдущего поколения с дора­ботанными аэро­динамиче­ским обвесом и подвеской, а также встроенным каркасом безопасности.

Гурбангулы Бердымухамедов не только сделал «круг почёта» по трассе, но и выполнил «восьмёрку» в силовом скольжении на отдельной трениро­вочной площадке.