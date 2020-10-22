Президент Туркменистана показал, как надо дрифтовать на BMW
Дмитрий Елизаров
Агентство «Хроника Туркменистана» опубликовало видео, посвящённое выходному дню президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо скандинавской ходьбы и общения с министром молодёжной политики президент показал технику езды в управляемом заносе на трековом BMW, принадлежащем Центру автоспорта местного МВД.
Спецификации спорткара, на котором дрифтовал президент Туркменистана, не сообщаются. Судя по видеозаписи, это одна из трековых модификаций BMW M4 предыдущего поколения с доработанными аэродинамическим обвесом и подвеской, а также встроенным каркасом безопасности.
Гурбангулы Бердымухамедов не только сделал «круг почёта» по трассе, но и выполнил «восьмёрку» в силовом скольжении на отдельной тренировочной площадке.
Президент Татарстана уже не первый раз за последние годы садится за руль гоночного автомобиля.
В 2019-мна этой же трассе он уже пилотировал одну из моделей BMW и Nissan 370Z. Кроме того, лидер страны однажды совершил заезд на подготовленном внедорожнике вокруг «Врат ада» — горящего газового кратера диаметром около 60 метров.