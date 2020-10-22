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Президент Туркменистана показал, как надо дрифтовать на BMW

Новости

Дмитрий Елизаров

Агентство «Хроника Туркмени­стана» опублико­вало видео, посвящённое выходному дню президента страны Гурбангулы Берды­мухамедова. Помимо скандинав­ской ходьбы и общения с министром молодёжной политики президент показал технику езды в управляемом заносе на трековом BMW, принад­лежащем Центру автоспорта местного МВД.

  • Спецификации спорткара, на котором дрифтовал президент Туркмени­стана, не сообщаются. Судя по видео­записи, это одна из трековых моди­фикаций BMW M4 предыдущего поколения с дора­ботанными аэро­динамиче­ским обвесом и подвеской, а также встроенным каркасом безопасности.

  • Гурбангулы Бердымухамедов не только сделал «круг почёта» по трассе, но и выполнил «восьмёрку» в силовом скольжении на отдельной трениро­вочной площадке.

  • Президент Татарстана уже не первый раз за последние годы садится за руль гоночного автомобиля. В 2019-м на этой же трассе он уже пилотировал одну из моделей BMW и Nissan 370Z. Кроме того, лидер страны однажды совер­шил заезд на подготов­ленном внедорож­нике вокруг «Врат ада» — горящего газового кратера диаметром около 60 метров.

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