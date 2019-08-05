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Дрифт у «Врат ада»: ещё один обычный день из жизни президента Туркмении

Видео

Николай Андреев

Государственное туркменское телевидение выпустило сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо обыденных вещей, вроде игры на музыкальных инструментах и похода в спортзал, глава Туркмении показал, что такое по-настоящему эффектный дрифт. Гурбангулы на Nissan Pathfinder, подготовленном для ралли-марафонов, прокатился по краю пылающего газового кратера Дарваза (его также называют «Вратами ада») в пустыне Каракум.

На поездку вокруг кратера, диаметром 60 метров и глубиной 20 метров, можно посмотреть на 22-й минуте ролика.

Гурбангулы Бердымухамедов уделал всех дрифтеров?

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