Дрифт у «Врат ада»: ещё один обычный день из жизни президента Туркмении

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Посмотрите на туркменский дрифт Гурбангулы Бердымухамедова
Самолёт экстренно сел на шоссе, но остановился на красный свет светофора
Николай Андреев
Государственное туркменское телевидение выпустило сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо обыденных вещей, вроде игры на музыкальных инструментах и похода в спортзал, глава Туркмении показал, что такое по-настоящему эффектный дрифт. Гурбангулы на Nissan Pathfinder, подготовленном для ралли-марафонов, прокатился по краю пылающего газового кратера Дарваза (его также называют «Вратами ада») в пустыне Каракум.
На поездку вокруг кратера, диаметром 60 метров и глубиной 20 метров, можно посмотреть на 22-й минуте ролика.