#читайдома: восемь заблуждений о самом первом автомобиле в мире
Михаил Медведев
Наступившая неделя в России объявлена нерабочей — для того, чтобы мы все побыли дома, снизив скорость распространения эпидемии коронавируса. И, кажется, нет ничего лучше, чем провести это время с пользой! Например, узнать что-то новое и заполнить некоторые пробелы в своих знаниях. Следующие две недели мы будем рассказывать вам неизвестные и просто интересные факты про машины — под тегом #читайдома. И начнём мы — конечно! — с самого первого автомобиля в мире.
Все чаще слышится смелая фраза — что, мол, за последние 30 лет (некоторые предпочитают указывать цифру 50, 70, а то и 100) конструкция автомобиля не претерпела принципиальных изменений. Что технический прогресс топчется на месте... Чтобы понять, насколько такие разговоры далеки от правды, достаточно поближе познакомиться с конструкцией первых автомобилей в истории. Уверяем: тех, кто подойдёт к ветеранам с ожиданиями и привычками сегодняшних автомобилистов, ждёт большущий сюрприз!
Мы не утверждаем, что между самобеглыми экипажами конца XIX века и современными автомобилями нет совсем ничего общего. Возьмём для примера Benz Motorwagen, который официально считается первым автомобилем в мире и который появился в 1886 году.
У него были окна, двери и ключ. Не-а!
С чего вообще начинается поездка в современной машине? С нажатия кнопки на брелоке, открытия двери, запуска двигателя. Что ж, никакого ключа и никаких дверей у Benz Motorwagen не было в принципе. И не только у него. Открытый ветрам и непогоде кузов «ранэбаут» — без окон и без крыши — самый привычный и самый массовый первых двух десятилетий автомобильной эры. Ключи зажигания на автомобилях станут привычны только в конце нулевых годов XX века, а массовый переход на закрытые кузова произойдёт не раньше
Что же мы видим? Колёса круглые (пусть и странные спицевые), шины резиновые (но ещё не пневматические), двигатель бензиновый четырёхтактный (одноцилиндровый — ну и пусть), шасси рамное (нас таким не удивить), а подвеска рессорная (привет, Toyota Hilux!). Но если от общего перейти к частностям, то картинка стремительно меняется.
Он заводился вращением ручки, как Жигули. Упс...
Нет. Двигатель «Моторвагена» мощностью в 0,75 л.с. даже заводился не так, как мы привыкли. У него не имелось стартера, а процесс запуска требовал физической силы: чтобы заставить двигатель работать, водителю нужно было очень энергично провернуть горизонтально расположенное колесо-маховик, похожее на колесо швейной машинки. Требовалась и определённая ловкость: важно было вовремя убрать пальцы, чтобы они не попали в спицы запустившегося маховика. Увы, это удавалось далеко не всем и далеко не всегда...
У него был руль. Ах-ахах!
Ах, если бы! Взгромоздившись на высоко расположенное место водителя, первое, на что бы вы обратили внимание, — на то, что никакой «баранки» в привычном понимании тут нет. Вместо неё за направление движения отвечает увесистая рукоятка, пристыкованная к вилке абсолютно неподрессоренного переднего колеса. А ещё — первый автомобиль мира был трёхколёсным не просто так, а как раз потому, что Карл Бенц банально не знал о существовании уже изобретённой к тому времени рулевой трапеции. Представляете, как плохо приходилось людям без интернета?!
Педалей было больше, чем сейчас. Не угадали!
М... Нет. Педалей у «Моторвагена» вообще не было. Ни одной! Регулировка подачи топлива, например, осуществлялась с помощью ручного привода дроссельной заслонки. Другими словами, «газовать» приходилось ручками. А педали тормоза на Benz не было по причине... отсутствия привычных нам тормозов. Первый автомобиль мира оснащался так называемым ленточным тормозом, который воздействовал не на колёса, а на приводные ремни простейшей трансмиссии. Только через два года после дебюта «Моторвагена» Карл Бенц добавит в конструкцию модели тормозную колодку — на манер тех, что знакомы нам по недорогим велосипедам.
Что там ещё? Педаль сцепления? Её тоже не было. Почему? Потому что само сцепление тут отсутствовало, а момент от двигателя передавался ремнями.
Он мог ездить назад. Ах если бы...
Ещё одно затруднение для владельца Benz Motorwagen — отсутствие задней передачи как таковой. Но в 1886 году это не казалось чем-то чересчур неудобным. В ту пору чудом считалось уже то, что автомобиль сам худо-бедно едет хотя бы вперёд. Да и коробки передач в привычном нам смысле у «Моторвагена» не имелось — потому что передача у него была только одна. А функции сцепления (его, в традиционном понимании, тоже не наблюдалось) выполняла простая «вилка», с помощью которой водитель переводил ременную передачу с холостого шкива на рабочий.
Со временем Бенц добавит в конструкцию трансмиссии вторую передачу, чтобы облегчить движение в горку. Но случится это не раньше
Но у него же был бензобак... Или опять нет?!
Да. То есть, нет... В общем, сильнее всего шокирует факт, что у первого автомобиля в мире топливный бак отсутствовал в принципе. Весь объём топлива на борту — тот, что умещался в 4,5-литровом корпусе распылительного карбюратора. Несложно представить, что даже при вполне гуманном расходе порядка 10 литров на 100 км для путешествий «Моторваген» подходил плохо. И вновь поняв и признав недоработку, Карл Бенц оснастит более поздние варианты своего автомобиля дополнительным бензобаком. Но первые экземпляры модели действительно обходились без него.
Он был прост как автомат Калашникова. Ноуп!
С одной стороны, да. Никакой электроники, сложных трансмиссионных решений и так далее. Однако хлопот как во время поездки, так и при подготовке к ней было не в пример больше, чем у любого сегодняшнего автомобилиста. Например, у первого автомобиля не имелось общей системы смазки двигателя, поэтому водителю приходилось загодя проверять индивидуальные маслёнки, предназначенные для каждого механизма. Современные водители ленятся вытащить масляный щуп раз в 1000 километров, а во времена Карла Бенца поездка длиной в три-четыре улицы требовала чуть ли не космического уровня подготовки.
Он был такой слабый, что ему не требовалось охлаждение. Да, но нет
Опять же — никакой системы охлаждения в привычном понимании не было. Единственный цилиндр охлаждался с помощью кожуха-испарителя, который накрывал этот самый цилиндр. Вода в нём быстро выкипала, и, чтобы не перегреть двигатель, её приходилось регулярно доливать. А полноценные сотовые радиаторы появятся на автомобилях уже только в XX веке, да и то не сразу.
Ну и давайте не будем забывать про мелочи, вроде отсутствия осветительных приборов, даже примитивного набора датчиков и указателей, равно как поворотников, дворников и ремней безопасности. Чтобы там ни говорили, но за последние 130 лет технический прогресс отнюдь не стоял на месте.