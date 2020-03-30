читайдома: восемь заблуждений о самом первом автомобиле в мире

Все чаще слышится смелая фраза — что, мол, за последние 30 лет (некоторые предпо­читают указывать цифру 50, 70, а то и 100) конструкция авто­мобиля не претер­пела принципи­альных изме­нений. Что технический прогресс топчется на месте... Чтобы понять, насколько такие разговоры далеки от правды, достаточно поближе познакомиться с конструкцией первых автомо­билей в истории. Уверяем: тех, кто подойдёт к ветеранам с ожида­ниями и привычками сегодняшних автомо­билистов, ждёт большущий сюрприз!

Мы не утверждаем, что между самобеглыми экипажами конца XIX века и современными автомо­билями нет совсем ничего общего. Возьмём для примера Benz Motorwagen, который офици­ально считается первым автомо­билем в мире и который появился в 1886 году.

