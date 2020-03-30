Skoda Rapid 2020 против Hyundai Solaris 2020: кто кого?

#читайдома: восемь заблуждений о самом первом автомобиле в мире

Разбор

Михаил Медведев

Наступившая неделя в России объявлена нерабочей — для того, чтобы мы все побыли дома, снизив скорость распространения эпидемии коронавируса. И, кажется, нет ничего лучше, чем провести это время с пользой! Например, узнать что-то новое и заполнить некоторые пробелы в своих знаниях. Следующие две недели мы будем рассказывать вам неизвестные и просто интересные факты про машины — под тегом #читайдома. И начнём мы — конечно! — с самого первого автомобиля в мире.

Все материалы из этого цикла мы собираем под тэгом #читайдома

Все чаще слышится смелая фраза — что, мол, за последние 30 лет (некоторые предпо­читают указывать цифру 50, 70, а то и 100) конструкция авто­мобиля не претер­пела принципи­альных изме­нений. Что технический прогресс топчется на месте... Чтобы понять, насколько такие разговоры далеки от правды, достаточно поближе познакомиться с конструкцией первых автомо­билей в истории. Уверяем: тех, кто подойдёт к ветеранам с ожида­ниями и привычками сегодняшних автомо­билистов, ждёт большущий сюрприз!

Мы не утверждаем, что между самобеглыми экипажами конца XIX века и современными автомо­билями нет совсем ничего общего. Возьмём для примера Benz Motorwagen, который офици­ально считается первым автомо­билем в мире и который появился в 1886 году.

1/5

У него были окна, двери и ключ. Не-а!

С чего вообще начинается поездка в современной машине? С нажатия кнопки на брелоке, открытия двери, запуска двигателя. Что ж, никакого ключа и никаких дверей у Benz Motorwagen не было в принципе. И не только у него. Открытый ветрам и непогоде кузов «ранэбаут» — без окон и без крыши — самый привычный и самый массовый первых двух десяти­летий автомо­бильной эры. Ключи зажигания на автомо­билях станут привычны только в конце нулевых годов XX века, а массовый переход на закрытые кузова произойдёт не раньше 20-х — спустя почти 40 лет с момента появления Benz Motorwagen!

Что же мы видим? Колёса круглые (пусть и странные спицевые), шины резиновые (но ещё не пневмати­ческие), двигатель бензиновый четырёх­тактный (одноцилин­дровый — ну и пусть), шасси рамное (нас таким не удивить), а подвеска рессорная (привет, Toyota Hilux!). Но если от общего перейти к частно­стям, то картинка стремительно меняется.

1/2

Он заводился вращением ручки, как Жигули. Упс...

Нет. Двигатель «Моторвагена» мощностью в 0,75 л.с. даже заводился не так, как мы привыкли. У него не имелось стартера, а процесс запуска требовал физической силы: чтобы заставить двигатель работать, водителю нужно было очень энергично провернуть гори­зонтально располо­женное колесо-маховик, похожее на колесо швейной машинки. Требовалась и определённая ловкость: важно было вовремя убрать пальцы, чтобы они не попали в спицы запустив­шегося маховика. Увы, это удавалось далеко не всем и далеко не всегда...

1/3

У него был руль. Ах-ахах!

Ах, если бы! Взгромоздившись на высоко расположенное место водителя, первое, на что бы вы обратили внимание, — на то, что никакой «баранки» в привычном понимании тут нет. Вместо неё за направ­ление движения отвечает увеси­стая рукоятка, пристыко­ванная к вилке абсолютно неподрес­соренного переднего колеса. А ещё — первый авто­мобиль мира был трёхколёсным не просто так, а как раз потому, что Карл Бенц банально не знал о существо­вании уже изобре­тён­ной к тому времени рулевой трапеции. Представ­ляете, как плохо приходи­лось людям без интернета?!

Педалей было больше, чем сейчас. Не угадали!

М... Нет. Педалей у «Моторвагена» вообще не было. Ни одной! Регулировка подачи топлива, например, осуще­ствлялась с помощью ручного привода дрос­сельной заслонки. Другими словами, «газовать» приходилось ручками. А педали тормоза на Benz не было по причине... отсут­ствия привычных нам тормозов. Первый авто­мобиль мира оснащался так называемым ленточным тормозом, который воздей­ствовал не на колёса, а на приводные ремни простейшей трансмиссии. Только через два года после дебюта «Мотор­вагена» Карл Бенц добавит в конструкцию модели тормозную колодку — на манер тех, что знакомы нам по недорогим велосипедам. 

Что там ещё? Педаль сцепления? Её тоже не было. Почему? Потому что само сцепление тут отсутство­вало, а момент от двигателя пере­давался ремнями.

1/2

Он мог ездить назад. Ах если бы...

Ещё одно затруднение для владельца Benz Motorwagen — отсут­ствие задней передачи как таковой. Но в 1886 году это не каза­лось чем-то чересчур неудобным. В ту пору чудом счита­лось уже то, что автомобиль сам худо-бедно едет хотя бы вперёд. Да и коробки передач в привычном нам смысле у «Мотор­вагена» не имелось — потому что передача у него была только одна. А функции сцепления (его, в традици­онном понимании, тоже не наблюдалось) выполняла простая «вилка», с помощью которой водитель пере­водил ременную передачу с холостого шкива на рабочий.

Со временем Бенц добавит в конструкцию трансмиссии вторую передачу, чтобы облегчить движение в горку. Но случится это не раньше 1888-го...

1/3

Но у него же был бензобак... Или опять нет?!

Да. То есть, нет... В общем, сильнее всего шокирует факт, что у первого автомо­биля в мире топливный бак отсут­ство­вал в принципе. Весь объём топлива на борту — тот, что умещался в 4,5-литровом корпусе распыли­тельного карбюратора. Несложно пред­ставить, что даже при вполне гуманном расходе порядка 10 литров на 100 км для путеше­ствий «Мотор­ваген» подходил плохо. И вновь поняв и признав недоработку, Карл Бенц оснастит более поздние варианты своего автомо­биля дополни­тельным бензобаком. Но первые экзем­пляры модели действи­тельно обходились без него.

1/2

Он был прост как автомат Калашникова. Ноуп!

С одной стороны, да. Никакой электроники, сложных трансмисси­онных решений и так далее. Однако хлопот как во время поездки, так и при подготовке к ней было не в пример больше, чем у любого сегодняшнего автомо­билиста. Например, у первого автомо­биля не имелось общей системы смазки двигателя, поэтому водителю приходилось загодя проверять индивиду­альные маслёнки, предназна­ченные для каждого механизма. Современные водители ленятся вытащить масляный щуп раз в 1000 кило­метров, а во времена Карла Бенца поездка длиной в три-четыре улицы требовала чуть ли не космиче­ского уровня подготовки.

1/2

Он был такой слабый, что ему не требовалось охлаждение. Да, но нет

Опять же — никакой системы охлаждения в привычном понимании не было. Един­ственный цилиндр охлаждался с помощью кожуха-испарителя, который накрывал этот самый цилиндр. Вода в нём быстро выкипала, и, чтобы не пере­греть двигатель, её приходи­лось регулярно доливать. А полно­ценные сотовые радиаторы появятся на автомо­билях уже только в XX веке, да и то не сразу.

Ну и давайте не будем забывать про мелочи, вроде отсутствия освети­тельных приборов, даже прими­тивного набора датчиков и указателей, равно как поворотников, дворников и ремней безопас­ности. Чтобы там ни говорили, но за последние 130 лет технический прогресс отнюдь не стоял на месте.

Сколько фактов про первый автомобиль вы не знали?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение