Бензиновый и электрический Мустанги получили «белую» спецверсию

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Ford Mustang Mach-E прошёл «лосиный тест» на уровне Tesla Model X, и это плохо
АвтоВАЗ остановил производство до конца августа
Дмитрий Елизаров
Компания Ford анонсировала новое особое исполнение Ice White, которое получат купе Mustang и электрический вседорожник Mustang Mach-E. Это первый случай появления идентичных особых вариантов исполнения у обеих моделей одновременно. Версия Ice White подразумевает лишь особые нюансы внешнего и внутреннего оформления.
Весной нынешнего года за новый Ford Mustang в одной из особых версий заплатили полмиллиона долларов: с аукциона ушёл первый серийный экземпляр возрождённого Mustang Mach 1.