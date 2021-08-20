АвтоВАЗ остановил производство до конца августа

Бензиновый и электрический Мустанги получили «белую» спецверсию
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Дмитрий Елизаров

Компания Ford анонсировала новое особое исполнение Ice White, которое получат купе Mustang и электрический вседорожник Mustang Mach-E. Это первый случай появления идентичных особых вариантов исполнения у обеих моделей одновременно. Версия Ice White подразумевает лишь особые нюансы внешнего и внутреннего оформления.

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  • Купе Ford Mustang выкрасят в особый оттенок белого Oxford White — белыми станут не только кузов, но и логотип с шильдиками, и колёсные диски. Белая кожа будет применена в отделке салона наравне с белой же строчкой на чёрных деталях и алюминиевыми вставками.
  • Электромобиль Mustang Mach-E также станет белым, но другого оттенка — Star White. Как и в случае с бензиновым Мустангом, снаружи в белый выкрасят почти всё, что возможно. Но салон такого электро­вседорожника будет отделан преимуще­ственно в светло-серых тонах с неизменными чёрными вставками.
  • Для каких именно версий Мустангов предложат «особо белый» вариант исполнения, пока не уточняется. Возмож­ность заказать спецсерию Ice White откроется по наступлении 2022 модельного года. Цены пока не названы.

Весной нынешнего года за новый Ford Mustang в одной из особых версий заплатили полмиллиона долларов: с аукциона ушёл первый серийный экзем­пляр возрождённого Mustang Mach 1.

А как вам белый цвет?

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