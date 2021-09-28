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Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре
Новости

Кирилл Малышев

Стоимость литра топлива на АЗС к концу октября вырастет на 25–30 копеек. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, пишет «РИА Новости».

  • Причиной этого Баженов назвал падающую рентабельность розничной торговли бензином. Сейчас она для независимых АЗС практически отрицательная. Такая ситуация сложилась из-за роста оптовых цен на бирже: в настоящее время они примерно равны розничным. Эксперт связал это с увеличением экспортных нетбэков.
  • Нетбэками называют специальные индексы, показывающие стоимость товара, при которой производителю всё равно, где его продавать, на внутреннем рынке или на внешних. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены.  В ситуации с нефтепродуктами в России на него влияют обстановка на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку.
  • Все эти факторы таковы, что нетбэк сейчас крайне высокий. Баженов добавил, что введённый государством демпферный механизм действует, главным образом, на крупные нефтяные компании. Минэнерго уверяет, что рисков дефицита топлива нет.

В начале месяца в России было зафиксировано снижение розничных цен на бензин  и дизельное топливо. С 30 августа по 6 сентября бензин подешевел в среднем на 0,31%, солярка снизилась на 0,14%. При этом с начала года они подорожали на 6,35 и 4,09% соответственно.

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