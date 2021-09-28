Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре

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В России подешевели бензин и дизельное топливо
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Кирилл Малышев
Стоимость литра топлива на АЗС к концу октября вырастет на 25–30 копеек. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, пишет «РИА Новости».
В начале месяца в России было зафиксировано снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо. С 30 августа по 6 сентября бензин подешевел в среднем на 0,31%, солярка снизилась на 0,14%. При этом с начала года они подорожали на 6,35 и 4,09% соответственно.