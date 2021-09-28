Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре

Причиной этого Баженов назвал падающую рентабельность розничной торговли бензином. Сейчас она для независимых АЗС практически отрицательная. Такая ситуация сложилась из-за роста оптовых цен на бирже: в настоящее время они примерно равны розничным. Эксперт связал это с увеличением экспортных нетбэков.

Нетбэками называют специальные индексы, показывающие стоимость товара, при которой производителю всё равно, где его продавать, на внутреннем рынке или на внешних. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. В ситуации с нефтепродуктами в России на него влияют обстановка на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку.

Все эти факторы таковы, что нетбэк сейчас крайне высокий. Баженов добавил, что введённый государством демпферный механизм действует, главным образом, на крупные нефтяные компании. Минэнерго уверяет, что рисков дефицита топлива нет.

В начале месяца в России было зафиксировано снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо. С 30 августа по 6 сентября бензин подешевел в среднем на 0,31%, солярка снизилась на 0,14%. При этом с начала года они подорожали на 6,35 и 4,09% соответственно.