Россия поднялась в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином

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Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин
Упрощённая Lada Niva Bronto появится не раньше осени
Дмитрий Елизаров
Россия улучшила позиции в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином. Согласно очередному исследованию «РИА Новости», сейчас наша страна находится на 13 месте, тогда как в начале года занимала 17 строчку. Изменения в списке аналитики связывают с ростом цен на топливо в европейских странах, называя ситуацию «острым энергокризисом».
Второе место по дешевизне бензина в аналогичных рейтингах наша страна занимает на протяжении нескольких лет: аналогичную расстановку с Казахстаном в качестве лидера фиксировали и в 2019, и в 2020 годах.