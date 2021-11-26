Бензин против электричества: Mercedes-Benz S-класса сравнили в дрэге с EQS

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YouTube-канал Carwow сравнил в гонке по прямой на дистанции четверть мили (402 метра) Mercedes-Benz S 500 и EQS. Первый оснащён ДВС, у второго — базовый для модели электромотор.
Недавно Top Gear свёл в одном заезде классиков, хотя и не стоковых. На старт вышли Alfa Romeo 158 на базе современной Mazda MX-5, рестомод Mini Oselli Edition и классический родстер Caterham 170R. Из уважения к возрасту участников провели только один заезд.