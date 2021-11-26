Бензин против электричества: Mercedes-Benz S-класса сравнили в дрэге с EQS

Mercedes-Benz EQS взяли в версии 450+. У него задний привод, 330 лошадиных сил и 570 Нм момента. Неплохие показатели, но всё портит масса. Весит машина из-за тяжёлых батарей 2480 килограммов.

Mercedes-Benz S 500 4Matic заметно легче: в нём всего 2065 килограммов. Вдобавок он мощнее (435 сил) и имеет полный привод. Проигрыш только в тяге: у «эски» 520 Нм.

При старте с места в двух попытках S-класс не оставил шансов электрическому сопернику, придя к финишу с преимуществом в несколько корпусов. При старте с хода EQS сначала выходит вперёд, но вот пересечёт ли он первым финишную черту, зависит от изначальной скорости реакции водителя «пятисотого».

В торможении у машин паритет, хотя и тут седан с ДВС немного выиграл у электрокара.

Недавно Top Gear свёл в одном заезде классиков, хотя и не стоковых. На старт вышли Alfa Romeo 158 на базе современной Mazda MX-5, рестомод Mini Oselli Edition и классический родстер Caterham 170R. Из уважения к возрасту участников провели только один заезд.