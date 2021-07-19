Бензин по 20 рублей за литр, можно ли примириться с пострадавшими после ДТП и всё про самый злой маленький Audi. Главное за день

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Ломаете голову над тем, какую машину купить за 2–3 миллиона рублей? Увы, с нынешними ценами за такую сумму можно взять пусть и что-то нафаршированное, но заурядное. Зато на вторичке в такую сумму укладывается не только бизнес-класс, но даже некоторые престижные модели. Какие? Читайте наш краткий, но полезный путеводитель.

Ну что: вы уже скупили все понравившиеся свистульки и наелись меланжерного шоколада в Липецке? Пора отправляться дальше! Сегодня в рубрике «Путешествия» рассказываем о том, как подготовить машину для поездки в Крым, по какому маршруту ехать, что посмотреть по пути и где остановиться на ночлег.