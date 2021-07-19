Электрокар XPeng P5 в Китае оценили на треть дешевле, чем Tesla Model 3

Бензин по 20 рублей за литр, можно ли примириться с пострадавшими после ДТП и всё про самый злой маленький Audi. Главное за день

Новости

Александр Мирошкин

Добрый вечер! Мы в Журнале Авто.ру всегда с нетерпением ждём начала рабочей недели — чтобы вновь рассказывать вам обо всё самом важном и интересном, что происходит в мире автомобилей. И если в течение дня вы были очень заняты, то мы знаем, как помочь — прочитайте наш вечерний дайджест!

Тема дня: почему можно попасть под суд после выплаты компенсации пострадавшим в ДТП

Наверняка вы уже слышали о том, что виновник резонансного ДТП в центре Москвы — Эдвард Бил — помирился с пострадавшими, но всё равно оказался на скамье подсудимых и получил реальное наказание. На самом деле блогер помирился далеко не со всеми участниками аварии, из-за чего и отправился в суд. Рассказываем, как вообще работает примирение сторон и когда оно применимо, а когда — нет.

«Зажигалка» дня: Audi RS3 нового поколения

Главная новость — «горячие» седан и хэтчбек сохранили пятицилиндровый двигатель рабочим объёмом 2,5 литра, который выдаёт 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента! Второй важный момент: RS3 оснастили новой системой полного привода с двумя много­дисковыми муфтами между задними колёсами. Благодаря такой схеме удалось реализовать дрифт-режим как на одном из основных конкурентов — Mercedes-AMG A 45. Разгон до «сотни»? Об этом — в нашей новости!

Немного важных новостей

  • В «Лукойле» назвали условия, при которых бензин подешевеет до 20 рублей за литр.
  • Компания Kia откажется от модели Stinger в ближайшее время.
  • В Совфеде предложили ужесточить техосмотр.
  • Названы характеристики китайского Lamborghini Urus от экс-дизайнера Ferrari.
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Ломаете голову над тем, какую машину купить за 2–3 миллиона рублей? Увы, с нынешними ценами за такую сумму можно взять пусть и что-то нафаршированное, но заурядное. Зато на вторичке в такую сумму укладывается не только бизнес-класс, но даже некоторые престижные модели. Какие? Читайте наш краткий, но полезный путеводитель.

Ну что: вы уже скупили все понравившиеся свистульки и наелись меланжерного шоколада в Липецке? Пора отправляться дальше! Сегодня в рубрике «Путешествия» рассказываем о том, как подготовить машину для поездки в Крым, по какому маршруту ехать, что посмотреть по пути и где остановиться на ночлег.

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