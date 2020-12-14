На продажу выставлен Bentley, которому почти сто лет. Очень дорого

Самый долгий срок, который этот Bentley провёл у одного владельца — 38 лет. Как уточняют продавцы, в 1962 году 22-летний Роберт Уорд нашёл авто­мобиль в одном из британских гаражей в плачевном состоянии и при помощи местного Клуба владельцев Bentley полностью его отреставри­ровал: на восстанов­ление машины ушло около двух лет.

Уорд использовал машину для семейных выездов по выходным и участия в тематиче­ских выставках и пробегах: по его словам, за 38 лет владения этот Bentley ни разу его не подвёл. Однако в 2000 году Уорд с автомо­билем всё-таки расстался. Очередной обладатель по фамилии Шилд отправил машину на очередной сеанс реставрации, где кабриолет получил современное электро­оборудование, свето­диодную подсветку в салоне и сменил цвет кузова с фирменного зелёного на чёрно-белую схему. Кроме того, именно Шилд собрал целую папку историче­ских документов, описыва­ющих биографию автомобиля.

В мастерскую DM Historic Bentley 3-Litre попал в 2018 году. Ему заново пере­красили кузов — на этот раз в радикально-чёрный, пере­тянули салон, отремонти­ровали двигатель и топливную систему и тому подобное. На новый этап реставрации было потрачено 73 тысячи фунтов (96,5 тысяч долларов). Утверж­дается, что автомобиль полностью на ходу и по уровню техниче­ского состояния имеет допуск к участию на главных европейских меро­приятиях, посвящённых винтажным автомо­билям — например, исторической гонке Mille Miglia.