На продажу выставлен Bentley, которому почти сто лет. Очень дорого
Дмитрий Елизаров
Один из 1600 выпущенных Bentley 3-Litre, построенный в апреле 1924 года, выставлен на продажу в Великобритании дилером классических автомобилей DM Historics. Четырёхместный автомобиль с мягкой складной крышей оценён в 285 тысяч фунтов (377 тысяч долларов или 27,5 миллиона рублей).
Самый долгий срок, который этот Bentley провёл у одного владельца — 38 лет. Как уточняют продавцы, в 1962 году 22-летний Роберт Уорд нашёл автомобиль в одном из британских гаражей в плачевном состоянии и при помощи местного Клуба владельцев Bentley полностью его отреставрировал: на восстановление машины ушло около двух лет.
Уорд использовал машину для семейных выездов по выходным и участия в тематических выставках и пробегах: по его словам, за 38 лет владения этот Bentley ни разу его не подвёл. Однако в
2000году Уорд с автомобилем всё-таки расстался. Очередной обладатель по фамилии Шилд отправил машину на очередной сеанс реставрации, где кабриолет получил современное электрооборудование, светодиодную подсветку в салоне и сменил цвет кузова с фирменного зелёного на чёрно-белую схему. Кроме того, именно Шилд собрал целую папку исторических документов, описывающих биографию автомобиля.
В мастерскую DM Historic Bentley
3-Litreпопал в 2018 году. Ему заново перекрасили кузов — на этот раз в радикально-чёрный, перетянули салон, отремонтировали двигатель и топливную систему и тому подобное. На новый этап реставрации было потрачено 73 тысячи фунтов (96,5 тысяч долларов). Утверждается, что автомобиль полностью на ходу и по уровню технического состояния имеет допуск к участию на главных европейских мероприятиях, посвящённых винтажным автомобилям — например, исторической гонке Mille Miglia.
В начале декабря сама компания Bentley представила автомобиль образца начала
20-хгодов прошлого века — Bentley 4½ Litre Blower, воссозданный по архивным чертежам. Машину отправят на испытания, по итогам которых соберут ещё 12 аналогичных «суперкаров», и у каждого из них уже есть владелец.