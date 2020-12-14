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На продажу выставлен Bentley, которому почти сто лет. Очень дорого

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Дмитрий Елизаров

Один из 1600 выпущенных Bentley 3-Litre, построенный в апреле 1924 года, выставлен на продажу в Велико­британии дилером классических автомо­билей DM Historics. Четырёх­местный авто­мобиль с мягкой складной крышей оценён в 285 тысяч фунтов (377 тысяч долларов или 27,5 миллиона рублей).

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  • Самый долгий срок, который этот Bentley провёл у одного владельца — 38 лет. Как уточняют продавцы, в 1962 году 22-летний Роберт Уорд нашёл авто­мобиль в одном из британских гаражей в плачевном состоянии и при помощи местного Клуба владельцев Bentley полностью его отреставри­ровал: на восстанов­ление машины ушло около двух лет.

  • Уорд использовал машину для семейных выездов по выходным и участия в тематиче­ских выставках и пробегах: по его словам, за 38 лет владения этот Bentley ни разу его не подвёл. Однако в 2000 году Уорд с автомо­билем всё-таки расстался. Очередной обладатель по фамилии Шилд отправил машину на очередной сеанс реставрации, где кабриолет получил современное электро­оборудование, свето­диодную подсветку в салоне и сменил цвет кузова с фирменного зелёного на чёрно-белую схему. Кроме того, именно Шилд собрал целую папку историче­ских документов, описыва­ющих биографию автомобиля.

  • В мастерскую DM Historic Bentley 3-Litre попал в 2018 году. Ему заново пере­красили кузов — на этот раз в радикально-чёрный, пере­тянули салон, отремонти­ровали двигатель и топливную систему и тому подобное. На новый этап реставрации было потрачено 73 тысячи фунтов (96,5 тысяч долларов). Утверж­дается, что автомобиль полностью на ходу и по уровню техниче­ского состояния имеет допуск к участию на главных европейских меро­приятиях, посвящённых винтажным автомо­билям — например, исторической гонке Mille Miglia.

  • В начале декабря сама компания Bentley пред­ставила автомобиль образца начала 20-х годов прошлого века — Bentley 4½ Litre Blower, воссоз­данный по архивным чертежам. Машину отправят на испытания, по итогам которых соберут ещё 12 анало­гичных «суперкаров», и у каждого из них уже есть владелец.

Выбрали бы современную реплику или настоящую классику?

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