Старую Toyota Supra переделали в Bentley и теперь продают

Насколько можно судить по фото (детального описания проекта продавец не предоставил), родными у Супры остались только двери, крыша и остекление. Спорткар снабдили новыми бамперами, иными капотом и крышкой багажника, а также альтернативной оптикой, возможно, позаимствованной напрямую у Bentley. Кроме того, борта купе украсили графикой в британском спортивном стиле, а на багажник поместили массивное антикрыло.

При этом интерьер праворульной Супры находится в плачевном состоянии: пластиковые панели несут на себе множественные царапины, а прибраться в салоне продавец не удосужился. Украшением интерьера считаются ярко-оранжевые ремни безопасности и спортивное рулевое колесо.

Автомобиль укомплектован трёхлитровым атмосферным мотором серии 2JZ-GE мощностью 225 л.с. в паре с автоматической коробкой передач. Пробег «Бентли» — 127 тысяч километров.