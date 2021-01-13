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Старую Toyota Supra переделали в Bentley и теперь продают

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Дмитрий Елизаров

На площадке AutoScout24 один из дилеров в Нидерландах выставил на продажу необычный экземпляр Toyota Supra образца 1993 года. Спорткару заменили почти все кузовные панели, чтобы превратить его в подобие Bentley Continental GT. Оценён автомобиль в 19 950 евро (24,3 тысячи долларов или 1,8 миллиона рублей).

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  • Насколько можно судить по фото (детального описания проекта продавец не предоставил), родными у Супры остались только двери, крыша и остекление. Спорткар снабдили новыми бамперами, иными капотом и крышкой багажника, а также альтернативной оптикой, возможно, позаимствованной напрямую у Bentley. Кроме того, борта купе украсили графикой в британском спортивном стиле, а на багажник поместили массивное антикрыло.

  • При этом интерьер праворульной Супры находится в плачевном состоянии: пластиковые панели несут на себе множественные царапины, а прибраться в салоне продавец не удосужился. Украшением интерьера считаются ярко-оранжевые ремни безопасности и спортивное рулевое колесо.

  • Автомобиль укомплектован трёхлитровым атмосферным мотором серии 2JZ-GE мощностью 225 л.с. в паре с автоматической коробкой передач. Пробег «Бентли» — 127 тысяч километров.

  • В июле купе того же поколения продавали заметно дороже — за 93 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей). Высокая цена объяснялась турбированной версией двигателя, хорошей сохранностью и редкой комплектацией ограниченного выпуска.

Выбрали бы такую экзотическую Супру или оригинальную?

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