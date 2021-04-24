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Реплику редчайшего Bentley оценили в 36 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

Немецкий дилер раритетных автомобилей Thiesen выставил на продажу копию культового среди поклонников Bentley авто­мобиля — так называ­емого купе Blue Train, построенного на базе Bentley Speed Six в 1930 году. В основе реплики лежит шасси другого раритета — одной из моделей компании начала 1950-х.

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  • Купе Bentley Speed Six Blue Train Special, построенное для спортс­мена и бизнесмена Вулфа Барнато, называют одним из самых красивых довоенных Bentley. С его появлением на свет связана одна из наиболее романти­ческих легенд, украшающих прошлое марки: принято считать, что купе Blue Train появилось на свет в ознамено­вание победы Барнато в некоем необычном пари.

  • Победитель «Ле-Мана» 1928 и 1929 годов однажды поспорил, что сможет на Bentley Speed Six обогнать поезд, следующий из Канн в Кале, причём доедет не до Кале, а до самого Лондона. И у него это получилось. Экспресс носил имя Le Train Bleu, в честь него и назвали новый автомобиль.

  • Купе отличается не только необычным дизайном кузова, но и оригиналь­ной кон­фигурацией салона. Заднюю часть машины отдали под един­ственное установ­ленное вдоль борта кресло и «коктейль­ный кабинет» — деревянные ящики с набором соответ­ствующей посуды.

  • Реплика Blue Train построена компанией Racing Green Engineering. Не указы­ваются ни год выпуска, ни платформа. Продавцы уточняют, что для большин­ства копий знаменитого Bentley инженеры использовали Bentley Mark IV начала 50-х годов. При этом в объявлении о продаже указан 1953 год. На этом автомобиле его создатели воспроиз­вели все детали внешности оригиналь­ного Blyue Train, включая «кабинет». Под капотом — восьми­цилиндровый мотор Bentley; по некоторым данным, это двигатель, появив­шийся на свет в конце 40-х годов и изначально предназна­ченный для военной техники.

  • Экземпляр оценён в 398 000 евро, то есть 36 миллионов рублей. Зимой 2019 года на аукционе RM Sotheby's на продажу выставлялась другая реплика той же модели от Racing Green — уже чёрного цвета с коричневым интерьером и аналогичным двигателем. За этот экзем­пляр планировали выручить до полумиллиона долларов, то есть более 37 миллионов рублей.

Доводилось играть с поездами в догонялки?

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