Реплику редчайшего Bentley оценили в 36 миллионов рублей

Купе Bentley Speed Six Blue Train Special, построенное для спортс­мена и бизнесмена Вулфа Барнато, называют одним из самых красивых довоенных Bentley. С его появлением на свет связана одна из наиболее романти­ческих легенд, украшающих прошлое марки: принято считать, что купе Blue Train появилось на свет в ознамено­вание победы Барнато в некоем необычном пари.

Победитель «Ле-Мана» 1928 и 1929 годов однажды поспорил, что сможет на Bentley Speed Six обогнать поезд, следующий из Канн в Кале, причём доедет не до Кале, а до самого Лондона. И у него это получилось. Экспресс носил имя Le Train Bleu, в честь него и назвали новый автомобиль.

Купе отличается не только необычным дизайном кузова, но и оригиналь­ной кон­фигурацией салона. Заднюю часть машины отдали под един­ственное установ­ленное вдоль борта кресло и «коктейль­ный кабинет» — деревянные ящики с набором соответ­ствующей посуды.

Реплика Blue Train построена компанией Racing Green Engineering. Не указы­ваются ни год выпуска, ни платформа. Продавцы уточняют, что для большин­ства копий знаменитого Bentley инженеры использовали Bentley Mark IV начала 50-х годов. При этом в объявлении о продаже указан 1953 год. На этом автомобиле его создатели воспроиз­вели все детали внешности оригиналь­ного Blyue Train, включая «кабинет». Под капотом — восьми­цилиндровый мотор Bentley; по некоторым данным, это двигатель, появив­шийся на свет в конце 40-х годов и изначально предназна­ченный для военной техники.