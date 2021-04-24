Реплику редчайшего Bentley оценили в 36 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Немецкий дилер раритетных автомобилей Thiesen выставил на продажу копию культового среди поклонников Bentley автомобиля — так называемого купе Blue Train, построенного на базе Bentley Speed Six в 1930 году. В основе реплики лежит шасси другого раритета — одной из моделей компании начала
Купе Bentley Speed Six Blue Train Special, построенное для спортсмена и бизнесмена Вулфа Барнато, называют одним из самых красивых довоенных Bentley. С его появлением на свет связана одна из наиболее романтических легенд, украшающих прошлое марки: принято считать, что купе Blue Train появилось на свет в ознаменование победы Барнато в некоем необычном пари.
Победитель «Ле-Мана» 1928 и 1929 годов однажды поспорил, что сможет на Bentley Speed Six обогнать поезд, следующий из Канн в Кале, причём доедет не до Кале, а до самого Лондона. И у него это получилось. Экспресс носил имя Le Train Bleu, в честь него и назвали новый автомобиль.
Купе отличается не только необычным дизайном кузова, но и оригинальной конфигурацией салона. Заднюю часть машины отдали под единственное установленное вдоль борта кресло и «коктейльный кабинет» — деревянные ящики с набором соответствующей посуды.
Реплика Blue Train построена компанией Racing Green Engineering. Не указываются ни год выпуска, ни платформа. Продавцы уточняют, что для большинства копий знаменитого Bentley инженеры использовали Bentley Mark IV начала
50-хгодов. При этом в объявлении о продаже указан 1953 год. На этом автомобиле его создатели воспроизвели все детали внешности оригинального Blyue Train, включая «кабинет». Под капотом — восьмицилиндровый мотор Bentley; по некоторым данным, это двигатель, появившийся на свет в конце 40-хгодов и изначально предназначенный для военной техники.
Экземпляр оценён в 398 000 евро, то есть 36 миллионов рублей. Зимой 2019 года на аукционе RM Sotheby's на продажу выставлялась другая реплика той же модели от Racing Green — уже чёрного цвета с коричневым интерьером и аналогичным двигателем. За этот экземпляр планировали выручить до полумиллиона долларов, то есть более 37 миллионов рублей.