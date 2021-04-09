Bentley построит в Майами небоскрёб с автомобильным лифтом

Здание цилиндрической формы будет построено на берегу океана. При высоте в 230 метров оно станет самым высоким жилым домом на побережье США. Каждые из двух сотен апартаментов обещано снабдить панорамными окнами, собственным балконом, бассейном и сауной, а дизайн отделки квартир будет разработан при участии специалистов Bentley.

В состав апартаментов также включат гараж на несколько автомобилей, а по центру башни расположится так называемый «авто­мобиль­ный лифт», конструкция которого уже запатенто­вана. По всей видимости, обитатели Bentley Residences смогут попадать в свои квартиры, не покидая авто­мобилей: в подробности авторы проекта пока не вдаются.

Кроме того, не уточняется, будет ли являться обязатель­ным условием для приобретения апартаментов наличие в собствен­ности авто­мобилей Bentley.

Партнёрами Bentley в этом проекте выступают американский застройщик Dezer Development и архитектурное бюро Sieger Suarez Architects. Строительство начнут в 2023 году и завершат в 2026-м.