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Bentley построит в Майами небоскрёб с автомобильным лифтом

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила детали проекта под названием Bentley Residences. Британская фирма собирается построить в Майами 60-этажный небоскрёб на 200 резиденций. Каждая квартира получит не только роскошный вид на океан, но и лифт для автомобилей.

  • Здание цилиндрической формы будет построено на берегу океана. При высоте в 230 метров оно станет самым высоким жилым домом на побережье США. Каждые из двух сотен апартаментов обещано снабдить панорамными окнами, собственным балконом, бассейном и сауной, а дизайн отделки квартир будет разработан при участии специалистов Bentley.

  • В состав апартаментов также включат гараж на несколько автомобилей, а по центру башни расположится так называемый «авто­мобиль­ный лифт», конструкция которого уже запатенто­вана. По всей видимости, обитатели Bentley Residences смогут попадать в свои квартиры, не покидая авто­мобилей: в подробности авторы проекта пока не вдаются.

  • Кроме того, не уточняется, будет ли являться обязатель­ным условием для приобретения апартаментов наличие в собствен­ности авто­мобилей Bentley.

    Партнёрами Bentley в этом проекте выступают американский застройщик Dezer Development и архитектурное бюро Sieger Suarez Architects. Строительство начнут в 2023 году и завершат в 2026-м.

  • Осенью прошлого года о планах построить небоскрёб по собственному проекту объявила компания Porsche. Жилую башню с колесом обозрения на 52-м этаже в виде хронометра Porsche возведут в Куала-Лумпуре.

Автомобиль Bentley и дом – тоже Bentley. Как вам идея?

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