Bentley построит в Майами небоскрёб с автомобильным лифтом
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила детали проекта под названием Bentley Residences. Британская фирма собирается построить в Майами 60-этажный небоскрёб на 200 резиденций. Каждая квартира получит не только роскошный вид на океан, но и лифт для автомобилей.
Здание цилиндрической формы будет построено на берегу океана. При высоте в 230 метров оно станет самым высоким жилым домом на побережье США. Каждые из двух сотен апартаментов обещано снабдить панорамными окнами, собственным балконом, бассейном и сауной, а дизайн отделки квартир будет разработан при участии специалистов Bentley.
В состав апартаментов также включат гараж на несколько автомобилей, а по центру башни расположится так называемый «автомобильный лифт», конструкция которого уже запатентована. По всей видимости, обитатели Bentley Residences смогут попадать в свои квартиры, не покидая автомобилей: в подробности авторы проекта пока не вдаются.
Кроме того, не уточняется, будет ли являться обязательным условием для приобретения апартаментов наличие в собственности автомобилей Bentley.
Партнёрами Bentley в этом проекте выступают американский застройщик Dezer Development и архитектурное бюро Sieger Suarez Architects. Строительство начнут в 2023 году и завершат в 2026-м.
Осенью прошлого года о планах построить небоскрёб по собственному проекту объявила компания Porsche. Жилую башню с колесом обозрения на
52-мэтаже в виде хронометра Porsche возведут в Куала-Лумпуре.