Bentley может возродить послевоенный спорткар, спроектированный в аэротрубе Rolls-Royce

Представитель подразделения Mulliner заявил изданию, что в Bentley всерьёз рассматри­вают такую возмож­ность. Этот шаг позволит создать своего рода временную связь между классической моделью и нынешней линейкой марки.

Bentley R-Type Continental выпускался в период с 1952 по 1955 год, построено всего 208 экзем­пляров, включая первый прототип. Ателье Mulliner ради снижения веса разра­ботало для купе ряд деталей из алюминия, а форму кузова проектиро­вали с использо­ванием аэро­динами­ческой трубы — её нашли в авиаци­онном подразде­лении компании Rolls-Royce.

Четырёхместное купе комплектовалось шести­цилин­дровыми моторами объёмом от 4,6 до 4,9 литра, которые позволяли гран-туреру разгоняться до 193 км/ч.

Один из девяти экземпляров купе R-Type Continental, имевших лево­стороннее располо­жение органов управления, в 2016 году на аукционе RM Sotheby's сменил владельца за сумму в 1 870 000 долларов (140,2 миллиона рублей).