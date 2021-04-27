Bentley может возродить послевоенный спорткар, спроектированный в аэротрубе Rolls-Royce
Дмитрий Елизаров
Серию Continuation от компании Bentley может продлить более современная модель, чем уже возрождённый Blower. По данным Carscoops, следующим объектом для эксперимента по воссозданию раритетов станет
Представитель подразделения Mulliner заявил изданию, что в Bentley всерьёз рассматривают такую возможность. Этот шаг позволит создать своего рода временную связь между классической моделью и нынешней линейкой марки.
Bentley R-Type Continental выпускался в период с 1952 по 1955 год, построено всего 208 экземпляров, включая первый прототип. Ателье Mulliner ради снижения веса разработало для купе ряд деталей из алюминия, а форму кузова проектировали с использованием аэродинамической трубы — её нашли в авиационном подразделении компании Rolls-Royce.
Четырёхместное купе комплектовалось шестицилиндровыми моторами объёмом от 4,6 до 4,9 литра, которые позволяли гран-туреру разгоняться до
193 км/ч.
Один из девяти экземпляров купе
R-TypeContinental, имевших левостороннее расположение органов управления, в 2016 году на аукционе RM Sotheby's сменил владельца за сумму в 1 870 000долларов (140,2 миллиона рублей).
Первой моделью, с которой начались подобные эксперименты, стал культовый 4 ½ Blower — спорткар 90-летней давности. Для возобновления производства автомобиля инженерам фирмы пришлось разобрать единственный имеющийся в музее экземпляр и провести детали через процедуру лазерного сканирования. Фирма соберёт 12 экземпляров таких спорткаров (по большей части вручную и с использованием технологий тех времён) по цене от 2,5 миллиона долларов, и у каждого уже есть владелец.