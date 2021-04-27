На Украине показали свой электрокар «Ева», и он странный

Bentley может возродить послевоенный спорткар, спроектированный в аэротрубе Rolls-Royce

Новости

Дмитрий Елизаров

Серию Continuation от компании Bentley может продлить более современная модель, чем уже возрождённый Blower. По данным Carscoops, следующим объектом для экспери­мента по воссозданию раритетов станет R-Type Continental образца 1952 года — это купе называют одной из самых желанных послевоенных моделей британской компании.

1/5

  • Представитель подразделения Mulliner заявил изданию, что в Bentley всерьёз рассматри­вают такую возмож­ность. Этот шаг позволит создать своего рода временную связь между классической моделью и нынешней линейкой марки.

  • Bentley R-Type Continental выпускался в период с 1952 по 1955 год, построено всего 208 экзем­пляров, включая первый прототип. Ателье Mulliner ради снижения веса разра­ботало для купе ряд деталей из алюминия, а форму кузова проектиро­вали с использо­ванием аэро­динами­ческой трубы — её нашли в авиаци­онном подразде­лении компании Rolls-Royce.

  • Четырёхместное купе комплектовалось шести­цилин­дровыми моторами объёмом от 4,6 до 4,9 литра, которые позволяли гран-туреру разгоняться до 193 км/ч.

  • Один из девяти экземпляров купе R-Type Continental, имевших лево­стороннее располо­жение органов управления, в 2016 году на аукционе RM Sotheby's сменил владельца за сумму в 1 870 000 долларов (140,2 миллиона рублей).

  • Первой моделью, с которой начались подобные экспери­менты, стал культовый 4 ½ Blower — спорткар 90-летней давности. Для возобнов­ления произ­водства автомобиля инженерам фирмы пришлось разобрать един­ственный имеющийся в музее экзем­пляр и провести детали через процедуру лазерного сканиро­вания. Фирма соберёт 12 экзем­пляров таких спорткаров (по большей части вручную и с использо­ванием технологий тех времён) по цене от 2,5 миллиона долларов, и у каждого уже есть владелец.

Как вам такое вот «возрождение»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение