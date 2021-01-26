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В России отозвали кабриолеты Bentley из-за возможного дефекта

Новости

Кирилл Малышев

Компания Bentley объявила отзыв для семи кабриолетов Continental GTC в России. Машины относятся к последнему поколению модели и были проданы в 2020–2021 годах, сообщает сайт Росстандарта во вторник.

  • Дефект скрыт в алгоритме работы механизма склады­вания и подъёма крыши. С брелока его можно активи­ровать с расстояния более шести метров до авто­мобиля, что «противо­речит внутренним принципам обеспе­чения безопас­ности». В системе не преду­смотрена защита от защемления, и в теории от такой программной ошибки кто-то может пострадать. В Bentley установят новое ПО.

  • Дилеры проинформируют владельцев авто­мобилей путём рассылки писем и по телефону. Можно сверить VIN своей машины с перечнем, приложенным к сообщению Росстан­дарта или узнать само­стоятельно на предмет попадания под отзывные кампании на Авто.ру.

  • В конце года отзыв последовал для клиентов другого люксового бренда. Компания Lamborghini объявила кампанию в России для 270 крос­соверов Urus. Дефект топливо­провода в моторном отсеке может привести к возгоранию. Отзыв затраги­вает авто­мобили 2019–2020 годов выпуска.

Отзыв автомобилей такого класса – это нормально?

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