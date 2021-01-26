В России отозвали кабриолеты Bentley из-за возможного дефекта

Дефект скрыт в алгоритме работы механизма склады­вания и подъёма крыши. С брелока его можно активи­ровать с расстояния более шести метров до авто­мобиля, что «противо­речит внутренним принципам обеспе­чения безопас­ности». В системе не преду­смотрена защита от защемления, и в теории от такой программной ошибки кто-то может пострадать. В Bentley установят новое ПО.