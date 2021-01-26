В России отозвали кабриолеты Bentley из-за возможного дефекта
Кирилл Малышев
Компания Bentley объявила отзыв для семи кабриолетов Continental GTC в России. Машины относятся к последнему поколению модели и были проданы в 2020–2021 годах, сообщает сайт Росстандарта во вторник.
Дефект скрыт в алгоритме работы механизма складывания и подъёма крыши. С брелока его можно активировать с расстояния более шести метров до автомобиля, что «противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности». В системе не предусмотрена защита от защемления, и в теории от такой программной ошибки кто-то может пострадать. В Bentley установят новое ПО.
Дилеры проинформируют владельцев автомобилей путём рассылки писем и по телефону. Можно сверить VIN своей машины с перечнем, приложенным к сообщению Росстандарта или узнать самостоятельно на предмет попадания под отзывные кампании на Авто.ру.
В конце года отзыв последовал для клиентов другого люксового бренда. Компания Lamborghini объявила кампанию в России для 270 кроссоверов Urus. Дефект топливопровода в моторном отсеке может привести к возгоранию. Отзыв затрагивает автомобили 2019–2020 годов выпуска.