В России продаётся редкий Bentley с двигателем от Toyota. Недорого

С завода Arnage этого поколения комплекто­вались 4,4-литровым V8, разви­вавшим 354 л.с. Продавец заменил штатный двигатель на мотор Toyota с обозна­чением 3UZ-FE — такие двигатели устанавли­вались до 2010 года, к примеру, на седаны Toyota Crown и Celsior, Lexus LS и GS, а также купе Toyota Soarer. При той же V-образной конфигурации и схожем объёме в 4,3 литра двигатель обеспечивал до 304 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Вместе с японским двигателем британский седан получил и того же происхож­дения шести­ступен­чатый «автомат».