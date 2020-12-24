В России продаётся редкий Bentley с двигателем от Toyota. Недорого
Дмитрий Елизаров
Необычный экземпляр седана Bentley Arnage выставлен на продажу на Авто.ру — автомобиль находится в Курске. Машина 2000 года выпуска пережила замену силового агрегата. Теперь Arnage первого поколения оснащён мотором от Toyota. Седан потерял в мощности, но должен оказаться экономичнее в эксплуатации.
С завода Arnage этого поколения комплектовались 4,4-литровым V8, развивавшим 354 л.с. Продавец заменил штатный двигатель на мотор Toyota с обозначением 3UZ-FE — такие двигатели устанавливались до 2010 года, к примеру, на седаны Toyota Crown и Celsior, Lexus LS и GS, а также купе Toyota Soarer. При той же
V-образнойконфигурации и схожем объёме в 4,3 литра двигатель обеспечивал до 304 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Вместе с японским двигателем британский седан получил и того же происхождения шестиступенчатый «автомат».
Продавец уверяет, что автомобиль имеет заключение НАМИ, необходимое для легальной эксплуатации с «неродным» силовым агрегатом, а все изменения в соответствующие документы уже внесены. Обошлась процедура, по словам продавца, в полмиллиона рублей. При этом сам автомобиль оценён в
1 680 000рублей.
Заявленный пробег Bentley Arnage составляет 100 тысяч километров. Интерьер седана отделан зелёной кожей Connoly.
В начале декабря одним из британских дилеров классических автомобилей был выставлен на продажу Bentley, которому почти сто лет. Bentley
3-Litre,построенный в 1924 году, оценён в эквивалент 27,5 миллиона рублей.