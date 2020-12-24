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В России продаётся редкий Bentley с двигателем от Toyota. Недорого

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Дмитрий Елизаров

Необычный экземпляр седана Bentley Arnage выставлен на продажу на Авто.ру — автомобиль находится в Курске. Машина 2000 года выпуска пережила замену силового агрегата. Теперь Arnage первого поколения оснащён мотором от Toyota. Седан потерял в мощности, но должен оказаться экономичнее в эксплуатации.

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  • С завода Arnage этого поколения комплекто­вались 4,4-литровым V8, разви­вавшим 354 л.с. Продавец заменил штатный двигатель на мотор Toyota с обозна­чением 3UZ-FE — такие двигатели устанавли­вались до 2010 года, к примеру, на седаны Toyota Crown и Celsior, Lexus LS и GS, а также купе Toyota Soarer. При той же V-образной конфигурации и схожем объёме в 4,3 литра двигатель обеспечивал до 304 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Вместе с японским двигателем британский седан получил и того же происхож­дения шести­ступен­чатый «автомат».

  • Продавец уверяет, что авто­мобиль имеет заключение НАМИ, необходимое для легальной эксплу­атации с «неродным» силовым агрегатом, а все изменения в соответ­ствующие документы уже внесены. Обошлась процедура, по словам продавца, в пол­миллиона рублей. При этом сам авто­мобиль оценён в 1 680 000 рублей.

  • Заявленный пробег Bentley Arnage составляет 100 тысяч километров. Интерьер седана отделан зелёной кожей Connoly.

  • В начале декабря одним из британских дилеров классических автомо­билей был выставлен на продажу Bentley, которому почти сто лет. Bentley 3-Litre, построенный в 1924 году, оценён в эквивалент 27,5 миллиона рублей.

Мотор Toyota под капотом Bentley — это вообще законно?

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