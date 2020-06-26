Самый роскошный Bentley ушёл в историю
Артем Шахнович
Британская компания Bentley завершила производство роскошных седанов Mulsanne. Собран финальный экземпляр, относящийся к лимитированной серии 6.75 Edition by Mulliner.
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В июне Bentley представила последний классический двигатель V8 серии L объёмом 6,75 л. Напомним, что это нижневальный агрегат с двумя турбокомпрессорами и фазовращателем, ведущий свою родословную ещё с пятидесятых годов прошлого века. Теперь мир увидел автомобиль, которому был адресован этот агрегат.
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Им стал Mulsanne из особой финальной серии 6.75 Edition by Mulliner, выпущенной тиражом в 30 экземпляров. Такие седаны отличаются собственными элементами внешнего и интерьерного декора, а также специальными шильдиками. Интересно, что последний из племени Mulsanne не станет экспонатом фирменного музея, а отправится за океан к своему владельцу.
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После снятия Mulsanne с производства флагманским седаном марки стал Flying Spur, построенный на общей платформе с Porsche Panamera. Двигатель у него 6,0-литровый W12 с двумя турбонагнетателями, позволяющий достичь сотни за 3,8 секунды и развивать до
333 км/ч.
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Bentley Mulsanne последнего поколения появился в 2010 году, хотя с 1980 по
1992-йкомпания из Крю выпускала одноимённый седан, в том числе в модификации с турбонагнетателем. Кроме базовой версии седана, предлагалась модификация Speed, развивающая 537 л.с. и 1100 Нм, а также исполнение EWB с колёсной базой, увеличенной на 250 мм. Кроме того, седан запомнился многочисленными спецверсиями. Всего за прошедшие десять лет было произведено немногим более 7300 этих автомобилей.