Самый роскошный Bentley ушёл в историю

В июне Bentley представила последний классический двигатель V8 серии L объёмом 6,75 л. Напомним, что это нижневальный агрегат с двумя турбо­компрес­сорами и фазо­вращателем, ведущий свою родо­словную ещё с пятидесятых годов прошлого века. Теперь мир увидел автомобиль, которому был адресован этот агрегат.

Им стал Mulsanne из особой финальной серии 6.75 Edition by Mulliner, выпущенной тиражом в 30 экзем­пляров. Такие седаны отличаются собственными элементами внешнего и интерьерного декора, а также специальными шильдиками. Интересно, что последний из племени Mulsanne не станет экспонатом фирменного музея, а отправится за океан к своему владельцу.

После снятия Mulsanne с производства флагманским седаном марки стал Flying Spur, построенный на общей платформе с Porsche Panamera. Двигатель у него 6,0-литровый W12 с двумя турбо­нагнетателями, позволяющий достичь сотни за 3,8 секунды и развивать до 333 км/ч.