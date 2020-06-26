Какие автомобили подорожали в июне 2020 года и насколько

Самый роскошный Bentley ушёл в историю

Артем Шахнович

Британская компания Bentley завершила производство роскошных седанов Mulsanne. Собран финальный экземпляр, относящийся к лимити­рованной серии 6.75 Edition by Mulliner.

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  • В июне Bentley представила последний классический двигатель V8 серии L объёмом 6,75 л. Напомним, что это нижневальный агрегат с двумя турбо­компрес­сорами и фазо­вращателем, ведущий свою родо­словную ещё с пятидесятых годов прошлого века. Теперь мир увидел автомобиль, которому был адресован этот агрегат.

  • Им стал Mulsanne из особой финальной серии 6.75 Edition by Mulliner, выпущенной тиражом в 30 экзем­пляров. Такие седаны отличаются собственными элементами внешнего и интерьерного декора, а также специальными шильдиками. Интересно, что последний из племени Mulsanne не станет экспонатом фирменного музея, а отправится за океан к своему владельцу.

  • После снятия Mulsanne с производства флагманским седаном марки стал Flying Spur, построенный на общей платформе с Porsche Panamera. Двигатель у него 6,0-литровый W12 с двумя турбо­нагнетателями, позволяющий достичь сотни за 3,8 секунды и развивать до 333 км/ч.

  • Bentley Mulsanne последнего поколения появился в 2010 году, хотя с 1980 по 1992-й компания из Крю выпускала одноимённый седан, в том числе в моди­фикации с турбо­нагнетателем. Кроме базовой версии седана, предлагалась модификация Speed, развивающая 537 л.с. и 1100 Нм, а также исполнение EWB с колёсной базой, увеличенной на 250 мм. Кроме того, седан запомнился много­численными спецверсиями. Всего за прошедшие десять лет было произведено немногим более 7300 этих автомобилей.

Стоило ли Bentley снимать Mulsanne с производства?

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