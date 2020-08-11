В Bentley сделали масштабную модель по цене новой Весты

У модельки открываются двери, капот и багажник. Её делали при участии дизайн-студии марки. Точные размеры: 78 сантиметров в длину, 40 в ширину и 24,4 в высоту.

Клиент не просто выбирает машинку из наличия. Её делают под заказ с учётом всех пожеланий. Выбрать можно цвета кузова и интерьера (по факту – любые, как и с настоящим Bentley), размер и дизайн дисков, решётку радиатора, тормозные механизмы, коврики в салоне, декоративные вставки, левое или правое расположение руля.