В Bentley сделали масштабную модель по цене новой Весты
Кирилл Малышев
Компания Bentley выпустила масштабную, уменьшенную в восемь раз копию купе Continental GT последнего поколения. Машинку делают больше 300 часов вручную из более чем 1000 деталей. Стоит она как новая Lada Vesta — 9200 долларов (676 000 рублей).
У модельки открываются двери, капот и багажник. Её делали при участии дизайн-студии марки. Точные размеры: 78 сантиметров в длину, 40 в ширину и 24,4 в высоту.
Клиент не просто выбирает машинку из наличия. Её делают под заказ с учётом всех пожеланий. Выбрать можно цвета кузова и интерьера (по факту – любые, как и с настоящим Bentley), размер и дизайн дисков, решётку радиатора, тормозные механизмы, коврики в салоне, декоративные вставки, левое или правое расположение руля.
Bentley Continental GT выпускают также в масштабе 1:43 (112 долларов или 8200 рублей) и 1:64 (16 долларов или 1200 рублей).