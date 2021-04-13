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Посмотрите на самый динамичный Bentley в истории — его создали для рекорда на Пайкс Пик

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Кирилл Малышев

Компания Bentley показала гоночное купе Continental GT3 Pikes Peak, которое примет участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм Пайкс-Пик 27 июня. Британцы назвали машину самой динамичной за 101-летнюю историю марки (среди серийных автомобилей таковым считается Continental GT Speed), и она питается топливом из возобновляемых источников энергии.

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  • В силу того, что старт гонки находится на отметке 2834 метра над уровнем моря, а финиш — на 4297 метрах, автомобилю доработали битурбированный четырёхлитровый V8. Как именно — не уточняется, но уверяют, что динамичнее Bentley в истории ещё не было.

  • Bentley поедет в классе Time Attack 1, где лучшим результатом считается время 9 минут и 36 секунд. Чтобы установить рекорд, 20 километров трассы со 156 поворотами нужно пройти со средней скоростью не меньше 125 км/ч. Поэтому автомобиль оснастили развитым обвесом с огромным, самым большим в истории Bentley антикрылом. Разнесённые патрубки выхлопа выдают особенно сочный звук.

  • В ближайшей перспективе люксовая марка собирается представить не только электрифицированные модели, но и двигатели, заточенные под биотопливо. Поэтому гоночный Continental GT3 поедет на Пайкс-Пик с топливом из возобновляемых источников в баке. Сейчас инженеры подбирают её оптимальный состав. После серии тестов в Великобритании машина отправится на высокогорные испытания в США.

  • Подробные характеристики болида будут раскрыты ближе к старту гонки.

  • Ранее в апреле Bentley представила детали проекта Bentley Residences — 60-этажного небоскрёба, который компания планирует построить в Майами. В нём будет 200 резиденций, каждая квартира получит не только роскошный вид на океан, но и лифт для автомобилей. При высоте в 230 метров здание станет самым высоким жилым домом на побережье США.

Для чего лучше подходит Bentley?

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