Посмотрите на самый динамичный Bentley в истории — его создали для рекорда на Пайкс Пик

В силу того, что старт гонки находится на отметке 2834 метра над уровнем моря, а финиш — на 4297 метрах, автомобилю доработали битурбированный четырёхлитровый V8. Как именно — не уточняется, но уверяют, что динамичнее Bentley в истории ещё не было.

Bentley поедет в классе Time Attack 1, где лучшим результатом считается время 9 минут и 36 секунд. Чтобы установить рекорд, 20 километров трассы со 156 поворотами нужно пройти со средней скоростью не меньше 125 км/ч. Поэтому автомобиль оснастили развитым обвесом с огромным, самым большим в истории Bentley антикрылом. Разнесённые патрубки выхлопа выдают особенно сочный звук.

В ближайшей перспективе люксовая марка собирается представить не только электрифицированные модели, но и двигатели, заточенные под биотопливо. Поэтому гоночный Continental GT3 поедет на Пайкс-Пик с топливом из возобновляемых источников в баке. Сейчас инженеры подбирают её оптимальный состав. После серии тестов в Великобритании машина отправится на высокогорные испытания в США.

Подробные характеристики болида будут раскрыты ближе к старту гонки.