Новый Bentley Flying Spur: полноуправляемое шасси и бриллианты

Новый Flying Spur построен на архитектуре MSB, которую используют модели Bentley Continental GT и Porsche Panamera. Новый седан стал длиннее предшественника на 21 миллиметр (5316 мм), а колёсная база выросла сразу на 129 мм (3194 мм) для увеличения комфорта на заднем ряду.

Внешность новинки выполнена в стиле родственного Continental GT, но имеет и собственные особенности вроде решётки радиатора с крупными вертикальными планками. Также на седане дебютировал маскот в виде крылатой буквы «B», которая имеет встроенную подсветку. Как и на моделях Rolls-Royce, статуэтка умеет прятаться в недра окантовки решётки радиатора.

Flying Spur может похвастаться роскошным интерьером с переворачивающимся трёхгранником на передней панели: на разных его сторонах находятся 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, дополнительные аналоговые приборы и «глухая» декоративная панель. Отделку можно выбрать из 15 видов кожи (в том числе трёхмерной для дверных карт), а дефлекторы вентиляции получили рельефную отделку, напоминающую бриллианты. Также для седана доступны три вида акустических систем.

Flying Spur оснащается бензиновым мотором W12 6.0, развивающим 635 л.с. и 900 Н·м. Он сочетается с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения передней оси. До сотни седан разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 км/ч.