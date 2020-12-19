В Bentley вообразили седан Flying Spur для Санта-Клауса

Внешне сказочный Flying Spur выделяет тёмно-красный цвет в духе ёлочной игрушки, градиентный геометрический узор на боковых частях, 22-дюймовые диски в золотом цвете, золотая фигурка оленя на капоте (напечатанная на 3D-принтере) и набор опять же золотых деталей на кузове (полоса на капоте, «жабры» и эмблемы спецсерии). Ещё седан получил несколько карбоновых аэродинамических компонентов.

Салон тоже выполнен в бордовом тоне, на переднюю панель и обшивки дверей нанесены изображения зимней ночи. В мультимедийную систему Flying Spur занесён список послушных детей и озорников, чтобы Санта не запутался в раздаче подарков.

Стандартную силовую установку четырёхдверки сочли достаточной. Это мотор V8 с двумя турбинами и мощностью 550 л.с. (700 Нм). С ним полноприводная модель набирает «сотню» за 4,1 секунды и разгоняется до 319 км/ч.