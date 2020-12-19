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В Bentley вообразили седан Flying Spur для Санта-Клауса

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Михаил Кондратьев

Компания Bentley распространила рендеры особой версии седана Flying Spur V8. Новинка подготовлена подразделением Mulliner по заказу «звезды мирового масштаба», которая планирует совершить путешествие на 65 миллионов километров до конца года. В честь восьмёрки оленей Санта-Клауса спецверсию назвали Reindeer Eight.

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  • Внешне сказочный Flying Spur выделяет тёмно-красный цвет в духе ёлочной игрушки, градиентный геометрический узор на боковых частях, 22-дюймовые диски в золотом цвете, золотая фигурка оленя на капоте (напечатанная на 3D-принтере) и набор опять же золотых деталей на кузове (полоса на капоте, «жабры» и эмблемы спецсерии). Ещё седан получил несколько карбоновых аэродинамических компонентов.

  • Салон тоже выполнен в бордовом тоне, на переднюю панель и обшивки дверей нанесены изображения зимней ночи. В мультимедийную систему Flying Spur занесён список послушных детей и озорников, чтобы Санта не запутался в раздаче подарков.

  • Стандартную силовую установку четырёхдверки сочли достаточной. Это мотор V8 с двумя турбинами и мощностью 550 л.с. (700 Нм). С ним полноприводная модель набирает «сотню» за 4,1 секунды и разгоняется до 319 км/ч.

  • В декабре текущего года в Калифорнии произошёл курьёзный случай с участием полицейских, переодетых в Санта-Клауса и эльфа. Служители правопорядка патрулировали торговый центр и заметили троих молодых людей, пытавшихся угнать с парковки кроссовер Honda CR-V. Преступники не распознали в сказочных персонажах полицейских, двое из них были задержаны.

Подходит Bentley Санта-Клаусу?

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