Купеобразный кроссовер Volkswagen, Jeep Wrangler без V8 и другие новости за ночь

Bentley Flying Spur научился прятать эмблему. Да, как Rolls-Royce

Новости

Николай Андреев

Компания Bentley запустила тизерную кампанию седана Flying Spur следующего поколения. Первая фишка новинки – маскот в виде крылатой буквы «B», который умеет прятаться в недра окантовки решётки радиатора. Как и на моделях Rolls-Royce, это сделано для безопасности пешеходов, а заодно для защиты от клептоманов.

Bentley is innovating beyond the existing boundaries of performance, refinement and luxury, to introduce an all-new four-door Grand Tourer. www.newflyingspur.com

Новый Flying Spur построен на той же платформе, что и купе Continental GT. У седана, помимо версий с бензиновыми двигателями V8 и W12, также появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от сети.

Тизер нового Bentley Flying Spur

Точная дата премьеры новой четырёхдверки Bentley пока не раскрывается – известно лишь, что модель дебютирует в 2019 году.

Прячущаяся статуэтка сделала седан Bentley роскошнее?

Bentley Flying Spur на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение