Bentley Flying Spur научился прятать эмблему. Да, как Rolls-Royce

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Bentley Continental GT получил «доступную» версию с V8
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Николай Андреев
Компания Bentley запустила тизерную кампанию седана Flying Spur следующего поколения. Первая фишка новинки – маскот в виде крылатой буквы «B», который умеет прятаться в недра окантовки решётки радиатора. Как и на моделях Rolls-Royce, это сделано для безопасности пешеходов, а заодно для защиты от клептоманов.
Новый Flying Spur построен на той же платформе, что и купе Continental GT. У седана, помимо версий с бензиновыми двигателями V8 и W12, также появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от сети.
Точная дата премьеры новой четырёхдверки Bentley пока не раскрывается – известно лишь, что модель дебютирует в 2019 году.