Bentley Flying Spur научился прятать эмблему. Да, как Rolls-Royce

Компания Bentley запустила тизерную кампанию седана Flying Spur следующего поколения. Первая фишка новинки – маскот в виде крылатой буквы «B», который умеет прятаться в недра окантовки решётки радиатора. Как и на моделях Rolls-Royce, это сделано для безопасности пешеходов, а заодно для защиты от клептоманов.