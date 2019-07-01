Bentley сделает водородный беспилотник
Николай Андреев
Компания Bentley опубликовала первый тизер концепт-кара EXP 100 GT, созданного в честь столетия марки. Прототип получит необычную силовую установку и «продемонстрирует будущее автомобилей для дальних путешествий».
По данным Autocar, Bentley EXP 100 GT получит водородный силовой агрегат и систему автономного управления, но подробностей о них пока нет. Ещё одной особенностью концепта станут прозрачные OLED-дисплеи в дверях. С их помощью можно будет настраивать различные функции автомобиля.
Премьера Bentley EXP 100 GT состоится 10 июля.
Как сообщалось ранее, в течение ближайших четырёх лет Bentley планирует оснастить электродвигателями каждую из своих моделей. А первый электромобиль марки появится в 2025 году.