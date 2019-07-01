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Bentley сделает водородный беспилотник

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Николай Андреев

Компания Bentley опубликовала первый тизер концепт-кара EXP 100 GT, созданного в честь столетия марки. Прототип получит необычную силовую установку и «продемонстрирует будущее автомобилей для дальних путешествий».

Bentley Motors has revealed Bentley EXP 100 GT as the name of a transformative zero emissions concept car that will inspire extraordinary human experiences through a perfect blend of technology and craftsmanship. To be revealed to the world on 10 July, 2019 – the company’s official 100th birthday - it is a physical embodiment of the future Bentley brand. To sign up for our livestream event click here: http://bit.ly/EJ_YT

  • По данным Autocar, Bentley EXP 100 GT получит водородный силовой агрегат и систему автономного управления, но подробностей о них пока нет. Ещё одной особенностью концепта станут прозрачные OLED-дисплеи в дверях. С их помощью можно будет настраивать различные функции автомобиля.

  • Премьера Bentley EXP 100 GT состоится 10 июля.

Как сообщалось ранее, в течение ближайших четырёх лет Bentley планирует оснастить электродвигателями каждую из своих моделей. А первый электромобиль марки появится в 2025 году.

Водородный беспилотник или купе с W12?

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