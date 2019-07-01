Bentley сделает водородный беспилотник

По данным Autocar, Bentley EXP 100 GT получит водородный силовой агрегат и систему автономного управления, но подробностей о них пока нет. Ещё одной особенностью концепта станут прозрачные OLED-дисплеи в дверях. С их помощью можно будет настраивать различные функции автомобиля.