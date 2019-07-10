Марка Bentley представила беспилотник из будущего с отделкой из тысячелетнего дуба
Николай Андреев
Компания Bentley в день своего столетия представила электрический концепт-кар
Длина Bentley EXP 100 GT — 5,8 метра, ширина — почти 2,4 метра. Кузов изготовлен из алюминия и углепластика и покрашен с использованием пигмента из переработанной рисовой шелухи. Декоративные элементы выполнены из меди. Высота подъёмных дверей в открытом состоянии достигает трёх метров. Масса концепта — 1900 килограммов.
В отделке салона EXP 100 GT использован дуб, которому исполнилось 5 тысяч лет, шерсть, медь и подобный коже материал, изготовленный из отходов виноделия. На центральной консоли — контроллер из хрусталя, которым можно управлять виртуальным помощником с искусственным интеллектом. Помощник следит за физиологическим состоянием пассажиров, а также управляет климатической установкой, освещением и музыкой с помощью анализа множества факторов.
В крыше — особый люк со встроенными призмами, которые собирают солнечный свет и передают его в салон по оптическому кабелю. Фоновую подсветку интерьера можно дополнить различными изображениями — они появляются на встроенных в двери
OLED-дисплеях.
Bentley EXP 100 GT оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1359 л.с. (1500 Н·м). Заявленные характеристики: разгон до «сотни» за 2,5 секунды, максимальная скорость
в 300 км/чи запас хода в 700 километров. Пополнить запас батареи на 80 процентов можно всего за 15 минут.