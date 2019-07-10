Марка Bentley представила беспилотник из будущего с отделкой из тысячелетнего дуба

Длина Bentley EXP 100 GT — 5,8 метра, ширина — почти 2,4 метра. Кузов изготовлен из алюминия и углепластика и покрашен с использо­ванием пигмента из пере­работан­ной рисовой шелухи. Декоративные элементы выполнены из меди. Высота подъёмных дверей в открытом состоянии достигает трёх метров. Масса концепта — 1900 кило­граммов.

В отделке салона EXP 100 GT использован дуб, которому исполнилось 5 тысяч лет, шерсть, медь и подобный коже материал, изготовлен­ный из отходов виноделия. На центральной консоли — контроллер из хрусталя, которым можно управлять виртуальным помощ­ником с искус­ствен­ным интеллектом. Помощник следит за физио­логиче­ским состоянием пассажиров, а также управляет климати­ческой установкой, освещением и музыкой с помощью анализа множества факторов.

В крыше — особый люк со встроенными призмами, которые собирают солнечный свет и передают его в салон по оптическому кабелю. Фоновую под­светку интерьера можно дополнить различными изображе­ниями — они появляются на встроенных в двери OLED-дисплеях.