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Марка Bentley представила беспилотник из будущего с отделкой из тысячелетнего дуба

Новости

Николай Андреев

Компания Bentley в день своего столетия представила электрический концепт-кар EXP 100 GT. По задумке создателей, примерно так будут выглядеть роскошные авто­мобили для дальних путешествий в 2035 году. У него есть система автопилота с пятью режимами движения — для разных дорожных условий (от пробок до горных серпантинов) или пожеланий пассажиров.

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  • Длина Bentley EXP 100 GT — 5,8 метра, ширина — почти 2,4 метра. Кузов изготовлен из алюминия и углепластика и покрашен с использо­ванием пигмента из пере­работан­ной рисовой шелухи. Декоративные элементы выполнены из меди. Высота подъёмных дверей в открытом состоянии достигает трёх метров. Масса концепта — 1900 кило­граммов.

  • В отделке салона EXP 100 GT использован дуб, которому исполнилось 5 тысяч лет, шерсть, медь и подобный коже материал, изготовлен­ный из отходов виноделия. На центральной консоли — контроллер из хрусталя, которым можно управлять виртуальным помощ­ником с искус­ствен­ным интеллектом. Помощник следит за физио­логиче­ским состоянием пассажиров, а также управляет климати­ческой установкой, освещением и музыкой с помощью анализа множества факторов.

  • В крыше — особый люк со встроенными призмами, которые собирают солнечный свет и передают его в салон по оптическому кабелю. Фоновую под­светку интерьера можно дополнить различными изображе­ниями — они появляются на встроенных в двери OLED-дисплеях.

  • Bentley EXP 100 GT оснащён четырьмя электро­­моторами суммарной мощностью 1359 л.с. (1500 Н·м). Заявлен­ные характеристики: разгон до «сотни» за 2,5 секунды, максимальная скорость в 300 км/ч и запас хода в 700 кило­метров. Пополнить запас батареи на 80 процентов можно всего за 15 минут.

Готовы увидеть такой Bentley на улице в 2035 году?

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