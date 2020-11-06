Bentley за 10 лет полностью откажется от ДВС
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley планирует к 2030 году полностью перевести свои модели на электротягу, отказавшись от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это предусматривает новая стратегия развития компании.
Bentley намерена занять место лидера в новой для рынка сфере «экологически чистой роскошной мобильности». Как уточняет Carscoops, реализация стратегии начнётся в ближайшее время. Уже в следующем году компания планирует вывести на рынок два новых подзаряжаемых гибрида.
Какие именно модели будут электрифицировать, официально не сообщается, но издание предполагает, что речь идёт о гибридных модификациях седана Flying Spur и кроссовера Bentayga. У дорестайлинговой версии вседорожника бензоэлектрическая модификация уже имелась, а через год электромотором снабдят и обновлённую Bentayga.
К 2026 году линейка компании будет состоять исключительно из электрифицированных и полностью электрических моделей, а ещё через четыре года производство ДВС полностью прекратится. Первый серийный электрокар Bentley покажет в 2025 году — работа над силовой установкой для него уже идёт.
Помимо всего прочего, фирма собирается использовать в отделке своих автомобилей исключительно материалы из экологически чистых источников, а также работать над снижением влияния на экологию, которое оказывает завод в Крю.