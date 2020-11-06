Bentley за 10 лет полностью откажется от ДВС

Bentley намерена занять место лидера в новой для рынка сфере «экологи­чески чистой роскошной мобиль­ности». Как уточняет Carscoops, реализация стратегии начнётся в ближайшее время. Уже в следующем году компания планирует вывести на рынок два новых подзаряжа­емых гибрида.

Какие именно модели будут электрифи­цировать, официально не сообщается, но издание пред­полагает, что речь идёт о гибридных моди­фикациях седана Flying Spur и кроссовера Bentayga. У дорестай­линговой версии вседорожника бензо­электри­ческая моди­фикация уже имелась, а через год электро­мотором снабдят и обновлённую Bentayga.

К 2026 году линейка компании будет состоять исключи­тельно из электрифи­цированных и полностью электрических моделей, а ещё через четыре года производ­ство ДВС полностью прекратится. Первый серийный электрокар Bentley покажет в 2025 году — работа над силовой установкой для него уже идёт.