Первый электрический Bentley построят на платформе Volkswagen
Дмитрий Елизаров
Первый электрокар компании Bentley появится на свет как часть проекта, известного под названием Project Artemis. Как уточняет Car, в его рамках инженеры марок Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen, работают над новейшей электроплатформой. Bentley выпустит электрокроссовер к середине десятилетия, а к 2030 году планирует полностью перейти на батарейную тягу.
Нынешний модельный ряд Bentley разрабатывала с опорой на уже существующие платформы, а в Project Artemis участвует с самого начала, пусть и в качестве советника. Об этом изданию заявил глава компании Эдриан Холлмарк.
По его словам, с очень высокой долей вероятности первым электрокаром Bentley станет кроссовер. Основную проблему Холлмарк видит в массе автомобиля, однако надеется на развитие аккумуляторных технологий и появление новых лёгких материалов. Как заявил руководитель марки, электрокар полностью сохранит ДНК Bentley, а его появление — это необходимость: около 40% нынешних покупателей компании в качестве следующего автомобиля рассматривают именно электрокар.
С 2023 года Bentley планирует перестать продавать автомобили без электродвигателя в составе силовой установки, а вся модельная линейка марки станет гибридной. К началу следующего десятилетия фирма собирается отказаться от ДВС полностью.
В декабре прошлого года сообщалось, что первым электрическим Bentley может стать некий вседорожный седан — четырёхдверка с увеличенным дорожным просветом. Однако тогда Холлмарк уточнял, что поисковые работы над электромобилем ещё не завершены. Что касается Project Artemis, то эта платформа способна стать основой для премиальных электромобилей входящих в состав VW брендов несколько ранее — в 2023–2024 годах. Предполагается, что первым её получит будущий флагманский электрокар Audi.