Первый электрический Bentley построят на платформе Volkswagen

Нынешний модельный ряд Bentley разрабаты­вала с опорой на уже суще­ствующие платформы, а в Project Artemis участвует с самого начала, пусть и в качестве советника. Об этом изданию заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

По его словам, с очень высокой долей вероятности первым электрокаром Bentley станет кроссовер. Основную проблему Холлмарк видит в массе автомобиля, однако надеется на развитие аккуму­ляторных технологий и появление новых лёгких материалов. Как заявил руково­дитель марки, электрокар полностью сохранит ДНК Bentley, а его появление — это необходи­мость: около 40% нынешних покупателей компании в качестве следующего автомобиля рассматри­вают именно электрокар.

С 2023 года Bentley планирует перестать продавать авто­мобили без электро­двигателя в составе силовой установки, а вся модельная линейка марки станет гибридной. К началу следующего десяти­летия фирма собирается отказаться от ДВС полностью.