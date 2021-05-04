С молотка уйдёт самый дорогой автомобиль довоенной Америки

Первый электрический Bentley построят на платформе Volkswagen

Новости

Дмитрий Елизаров

Первый электрокар компании Bentley появится на свет как часть проекта, известного под названием Project Artemis. Как уточняет Car, в его рамках инженеры марок Audi и Porsche, входящих в концерн Volkswagen, работают над новейшей электроплатформой. Bentley выпустит электрокроссовер к середине десятилетия, а к 2030 году планирует полностью перейти на батарейную тягу.

  • Нынешний модельный ряд Bentley разрабаты­вала с опорой на уже суще­ствующие платформы, а в Project Artemis участвует с самого начала, пусть и в качестве советника. Об этом изданию заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

  • По его словам, с очень высокой долей вероятности первым электрокаром Bentley станет кроссовер. Основную проблему Холлмарк видит в массе автомобиля, однако надеется на развитие аккуму­ляторных технологий и появление новых лёгких материалов. Как заявил руково­дитель марки, электрокар полностью сохранит ДНК Bentley, а его появление — это необходи­мость: около 40% нынешних покупателей компании в качестве следующего автомобиля рассматри­вают именно электрокар.

  • С 2023 года Bentley планирует перестать продавать авто­мобили без электро­двигателя в составе силовой установки, а вся модельная линейка марки станет гибридной. К началу следующего десяти­летия фирма собирается отказаться от ДВС полностью.

  • В декабре прошлого года сообщалось, что первым электрическим Bentley может стать некий вседорожный седан — четырёх­дверка с увеличенным дорожным просветом. Однако тогда Холлмарк уточнял, что поисковые работы над электро­мобилем ещё не завершены. Что касается Project Artemis, то эта платформа способна стать основой для премиальных электро­мобилей входящих в состав VW брендов несколько ранее — в 2023–2024 годах. Предполагается, что первым её получит будущий флагманский электрокар Audi.

Если электро-Бентли, то кроссовер или седан?

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