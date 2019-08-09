Компания Bentley воссоздала потерянный седан

Bentley Corniche создавался как спортивная версия седана Mark V с более обтекаемым кузовом, форсированным шестицилиндровым двигателем и облегчённым шасси. Автомобиль построили в мае 1939 года и испытали на гоночном овале Бруклендс, где он развил скорость свыше 160 км/ч — это гораздо больше, чем максимальная скорость актуального на тот момент Mark V.

Летом единственный экземпляр дважды попадал в аварии, после которых его восстановили. Но осенью 1939 года он угодил под бомбардировку во французском портовом городе Дьеппе и был уничтожен.