Компания Bentley воссоздала потерянный седан
Николай Андреев
Отделение Mulliner компании Bentley, которое занимается спецверсиями актуальных моделей этой марки, завершило работы по воссозданию седана Corniche. Оригинальная машина была построена в 1939 году, но не пережила Вторую мировую войну.
Bentley Corniche создавался как спортивная версия седана Mark V с более обтекаемым кузовом, форсированным шестицилиндровым двигателем и облегчённым шасси. Автомобиль построили в мае 1939 года и испытали на гоночном овале Бруклендс, где он развил скорость свыше 160 км/ч — это гораздо больше, чем максимальная скорость актуального на тот момент Mark V.
Летом единственный экземпляр дважды попадал в аварии, после которых его восстановили. Но осенью 1939 года он угодил под бомбардировку во французском портовом городе Дьеппе и был уничтожен.
Воссозданием утраченного Bentley Corniche в 2001 году занялся бывший директор марки Кен Ли. Проект начался с поиска уцелевших оригинальных запчастей, распроданных коллекционерам в 1970-х годах. Спустя семь лет к работе подключилась сама компания Bentley. Седан получил раму с использованием элементов из ясеня, алюминиевый кузов и материалы отделки салона 1930-х годов, оставшиеся в запасах на складе фирмы.