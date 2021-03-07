Посмотрите на очень странный Bentley, который немного Ferrari
Михаил Кондратьев
В Инстаграме на страничке petrolphantom, посвящённой редким автомобилям, опубликованы снимки необычного Bentley. Это доработанное купе Continental GT, которое отличается от стандартного изменёнными габаритами, а также элементами экстерьера от других суперкаров.
Согласно описанию, автомобиль на 500 миллиметров длиннее и на 120 миллиметров шире относительно стокового. У него другое оформление передней части и корма иной формы с фонарями от Ferrari 612 Scaglietti.
Прибавку в ширине, очевидно, обеспечили «дутые» задние крылья, а в передних появились большие вентиляционные отверстия с заходящим на дверь хромированным декоративным элементом. Это напоминает некоторые другие суперкары.
Автор публикации утверждает, что необычный автомобиль продавали в 2013 году в Марбелье, Испания. Причём стоимость Continental GT предыдущего поколения превышала цену сегодняшней модели — это 300 тысяч евро (около 26,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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