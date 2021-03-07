Посмотрите на очень странный Bentley, который немного Ferrari

Согласно описанию, автомобиль на 500 милли­метров длиннее и на 120 милли­метров шире относи­тельно стокового. У него другое оформление передней части и корма иной формы с фонарями от Ferrari 612 Scaglietti.

Прибавку в ширине, очевидно, обеспечили «дутые» задние крылья, а в передних появились большие вентиляци­онные отверстия с заходящим на дверь хромиро­ванным декоративным элементом. Это напоминает некоторые другие суперкары.

Автор публикации утверждает, что необычный автомобиль продавали в 2013 году в Марбелье, Испания. Причём стоимость Continental GT преды­дущего поколения превышала цену сегодняшней модели — это 300 тысяч евро (около 26,5 миллиона рублей по текущему курсу).