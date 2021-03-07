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Посмотрите на очень странный Bentley, который немного Ferrari

Новости

Михаил Кондратьев

В Инстаграме на страничке petrolphantom, посвящённой редким автомо­билям, опублико­ваны снимки необычного Bentley. Это дора­ботанное купе Continental GT, которое отличается от стан­дартного изменён­ными габаритами, а также элементами экстерьера от других суперкаров.

  • Согласно описанию, автомобиль на 500 милли­метров длиннее и на 120 милли­метров шире относи­тельно стокового. У него другое оформление передней части и корма иной формы с фонарями от Ferrari 612 Scaglietti.

  • Прибавку в ширине, очевидно, обеспечили «дутые» задние крылья, а в передних появились большие вентиляци­онные отверстия с заходящим на дверь хромиро­ванным декоративным элементом. Это напоминает некоторые другие суперкары.

  • Автор публикации утверждает, что необычный автомобиль продавали в 2013 году в Марбелье, Испания. Причём стоимость Continental GT преды­дущего поколения превышала цену сегодняшней модели — это 300 тысяч евро (около 26,5 миллиона рублей по текущему курсу).

  • Ранее в 2021 году был представлен очень необычный Rolls-Royce, построенный по заказу Джастина Бибера. Певец заинтересовался одним из концептов марки, который, однако, не был пригоден к эксплуатации и не мог быть продан. Тогда известное ателье West Coast Customs сделало для артиста купе Wraith с элементами дизайна футури­стичного прототипа.

Радикальные изменения во внешности автомобиля — это интересно?

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