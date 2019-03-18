Bentley Continental GT получил «доступную» версию с V8
Николай Андреев
В гамме двигателей купе и кабриолета Bentley Continental GT третьего поколения появился новый мотор. Помимо шестилитрового W12 мощностью 635 л.с. на обе двухдверки теперь можно заказать четырёхлитровый V8.
Внешне более доступная версия отличается четырьмя патрубками выпускной системы (вместо двух овальных), шильдиками V8 на передних крыльях, а также 20-дюймовыми колёсами особого дизайна. Зато список опций у менее мощных автомобилей – тот же, что у топовых.
Восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами выдаёт 550 л.с. (770 Н·м). Купе с V8 может разогнаться до «сотни» за 4,0 секунды (против 3,7 секунды у топ-версии), а максимальная скорость составляет 318 км/ч вместо 333 км/ч.
Кабриолет набирает 100 км/ч ещё на 0,1 секунды медленнее (4,1 с), но в максималке не уступает закрытому варианту. Особо подчёркивается, что с 4.0 V8 автомобиль может проехать на одном баке (90 литров) свыше 805 километров.
Сначала Bentley Continental GT V8 поступит в продажу в США – в третьем квартале 2019 года, а в других странах новинка появится в начале следующего года.