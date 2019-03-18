Bentley Continental GT получил «доступную» версию с V8

Внешне более доступная версия отличается четырьмя патрубками выпускной системы (вместо двух овальных), шильдиками V8 на передних крыльях, а также 20-дюймовыми колёсами особого дизайна. Зато список опций у менее мощных автомобилей – тот же, что у топовых.

Восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами выдаёт 550 л.с. (770 Н·м). Купе с V8 может разогнаться до «сотни» за 4,0 секунды (против 3,7 секунды у топ-версии), а максимальная скорость составляет 318 км/ч вместо 333 км/ч.

Кабриолет набирает 100 км/ч ещё на 0,1 секунды медленнее (4,1 с), но в максималке не уступает закрытому варианту. Особо подчёркивается, что с 4.0 V8 автомобиль может проехать на одном баке (90 литров) свыше 805 километров.