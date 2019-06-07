Mercedes-AMG показал самую мощную серийную «турбочетвёрку»

Bentley Continental GT подготовили к рекордному заезду на Пайкс-Пик

Новости

Николай Андреев

Компания Bentley представила купе Continental GT, созданное для гонки по подъёму на гору Пайкс-Пик в США. Этот автомобиль попытается установить новый рекорд трассы в классе серийных автомобилей.

Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
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Bentley Continental GT

  • За основу взяли самую мощную модификацию двухдверки – она оснащена шестилитровым W12 мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. Доработки минимальны: появилась система подачи кислорода в шлем водителя, а сам автомобиль перекрасили в зелёный с ливреей, посвящённой столетию марки Bentley.

  • За руль купе сядет ветеран Пайкс-Пика, новозеландец Рис Миллен. Чтобы побить нынешний рекорд, установленный в 2015 году на Porsche 911 Turbo S, ему потребуется проехать 20-километровый серпантин с почти 1500-метровым перепадом высот менее чем за 10 минут и 26,9 секунды. Гонка состоится 30 июня.

Bentley Bentayga

В 2018 году Рис Миллен установил рекорд на Пайкс-Пик для серийных кроссоверов: на 608-сильном Bentley Bentayga он поднялся на гору за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежний рекорд, который четырьмя годами ранее продемонстрировал Range Rover Sport.

Верите в успех Bentley?

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