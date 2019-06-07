Bentley Continental GT подготовили к рекордному заезду на Пайкс-Пик
Николай Андреев
Компания Bentley представила купе Continental GT, созданное для гонки по подъёму на гору Пайкс-Пик в США. Этот автомобиль попытается установить новый рекорд трассы в классе серийных автомобилей.
За основу взяли самую мощную модификацию двухдверки – она оснащена шестилитровым W12 мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. Доработки минимальны: появилась система подачи кислорода в шлем водителя, а сам автомобиль перекрасили в зелёный с ливреей, посвящённой столетию марки Bentley.
За руль купе сядет ветеран Пайкс-Пика, новозеландец Рис Миллен. Чтобы побить нынешний рекорд, установленный в 2015 году на Porsche 911 Turbo S, ему потребуется проехать
20-километровыйсерпантин с почти 1500-метровымперепадом высот менее чем за 10 минут и 26,9 секунды. Гонка состоится 30 июня.
В 2018 году Рис Миллен установил рекорд на Пайкс-Пик для серийных кроссоверов: на 608-сильном Bentley Bentayga он поднялся на гору за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежний рекорд, который четырьмя годами ранее продемонстрировал Range Rover Sport.