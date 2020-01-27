Фирма Bentley придумала внедорожный Continental GT

Внедорожный Bentley Continental GT получил большую буксиро­вочную петлю, двух­цветную окраску кузова, разно­цветные колёса, накладки на колёсные арки, а также багажник на крыше с крепле­ниями для лыж и дополни­тельной свето­техникой. Дорожный просвет тоже увеличили, но насколько именно, не уточняется.

Купе построено в рамках сотруд­ничества с американ­ским лыжным брендом Bomber Ski. Автомобиль будет использо­ваться на совместных меро­приятиях двух компаний. О возмож­ности серийного выпуска такого купе никакой инфор­мации нет.