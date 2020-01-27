Фирма Bentley придумала внедорожный Continental GT
Николай Андреев
Компания Bentley разработала внедорожную модификацию купе Continental GT последнего поколения. Фотография новинки опубликована в официальном твиттере британского автопроизводителя.
Внедорожный Bentley Continental GT получил большую буксировочную петлю, двухцветную окраску кузова, разноцветные колёса, накладки на колёсные арки, а также багажник на крыше с креплениями для лыж и дополнительной светотехникой. Дорожный просвет тоже увеличили, но насколько именно, не уточняется.
Купе построено в рамках сотрудничества с американским лыжным брендом Bomber Ski. Автомобиль будет использоваться на совместных мероприятиях двух компаний. О возможности серийного выпуска такого купе никакой информации нет.
Стандартный полноприводный Continental GT предлагается на выбор с бензиновыми битурбомоторами — 4.0 V8 мощностью 550 л.с. и 6.0 W12 с отдачей на 635 сил. В России двухдверка стоит более 14 миллионов рублей.