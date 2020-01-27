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Фирма Bentley придумала внедорожный Continental GT

Новости

Николай Андреев

Компания Bentley разработала внедорожную модификацию купе Continental GT последнего поколения. Фото­графия новинки опубликована в офици­альном твиттере британского автопроиз­водителя.

  • Внедорожный Bentley Continental GT получил большую буксиро­вочную петлю, двух­цветную окраску кузова, разно­цветные колёса, накладки на колёсные арки, а также багажник на крыше с крепле­ниями для лыж и дополни­тельной свето­техникой. Дорожный просвет тоже увеличили, но насколько именно, не уточняется.

  • Купе построено в рамках сотруд­ничества с американ­ским лыжным брендом Bomber Ski. Автомобиль будет использо­ваться на совместных меро­приятиях двух компаний. О возмож­ности серийного выпуска такого купе никакой инфор­мации нет.

  • Стандартный полноприводный Continental GT предлага­ется на выбор с бензиновыми битурбо­моторами — 4.0 V8 мощностью 550 л.с. и 6.0 W12 с отдачей на 635 сил. В России двухдверка стоит более 14 миллионов рублей.

Стоит сделать такой Continental GT серийным?

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