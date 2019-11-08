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В Волгограде конфисковали Bentley за неуплату дорожных штрафов

Новости

Николай Андреев

Судебные приставы Волгоградской области конфисковали купе Bentley Continental GT у местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он задолжал около 160 тысяч рублей, долгое время не оплачивая налоги и штрафы за нарушения ПДД.

Bentley Continental GT
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Bentley Continental GT

  • Люксовый автомобиль решили конфисковать, когда его владелец приехал за покупками в один из торговых центров Волгограда. Судебные приставы в присутствии понятых опечатали и отправили Bentley на штраф-стоянку.

  • Согласно законодательству, арестованная приставами машина спустя десять дней после конфискации отправляется на открытые торги. Вырученные средства идут в пользу государства. Однако владелец Bentley Continental GT решил не расставаться с роскошным купе, поэтому оплатил все долги и забрал свой автомобиль.

Вы бы расстались с автомобилем из-за неоплаты штрафов?

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