В Волгограде конфисковали Bentley за неуплату дорожных штрафов
Николай Андреев
Судебные приставы Волгоградской области конфисковали купе Bentley Continental GT у местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он задолжал около 160 тысяч рублей, долгое время не оплачивая налоги и штрафы за нарушения ПДД.
Люксовый автомобиль решили конфисковать, когда его владелец приехал за покупками в один из торговых центров Волгограда. Судебные приставы в присутствии понятых опечатали и отправили Bentley на штраф-стоянку.
Согласно законодательству, арестованная приставами машина спустя десять дней после конфискации отправляется на открытые торги. Вырученные средства идут в пользу государства. Однако владелец Bentley Continental GT решил не расставаться с роскошным купе, поэтому оплатил все долги и забрал свой автомобиль.